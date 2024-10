O que comer no café da manhã: como esse combo pode ajudar você a ficar saciado por mais tempo

O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Essa mensagem clichê, passada de geração a geração, já foi comprovada cientificamente. Fazer uma boa refeição na parte da manhã diminui o risco de doenças, os níveis de insulina e aumenta a saciedade.

Claro que, para conseguir os benefícios nutricionais, é preciso se atentar às escolhas do cardápio. Cereais açucarados, bolachas industrializadas e sucos de caixinhas não são as melhores opções para começar o dia.

Para montar uma boa refeição é preciso ter carboidratos e proteínas boas, umas das melhores combinações é o pão com ovo. Pois é, o carboidrato não é o vilão, mas sim um aliado para aumentar a disposição ao longo do dia.

Benefícios do pão com ovo

Juntos, a torrada com ovo é uma das melhores opções para comer o dia. O ovo, inclusive, é rico em proteínas, seu consumo deixa a digestão mais lenta, o que aumenta a saciedade, assim a necessidade de beliscar ao longo do dia é menor.

Se quiser aumentar ainda mais os benefícios nutricionais deste combo, os nutricionistas indicam adicionar sementes na mistura: de girassol, linhaça ou chia, ricas em fibras. Leia mais sobre em reportagem publicada no Estadão.

Guia prático para escolher, armazenar e utilizar ovos

Saber selecionar e cuidar dos ovos é fundamental para o sucesso de suas receitas. Com diversas opções no mercado—convencionais, caipiras, orgânicos e cage-free—é importante entender as diferenças para fazer a melhor escolha.

Opte por ovos frescos, verifique a data de fabricação e prefira aqueles com certificações de qualidade. Armazene-os na geladeira, fora da porta, para evitar variações de temperatura. Na hora de cozinhar, utilize ovos em temperatura ambiente para obter melhores resultados em pratos como bolos, omeletes e quiches. Saiba mais.