O que você não pode deixar de provar no bar campeão do Comida di Buteco 2024

O Bar Peixaria Divina Providência foi o grande campeão nacional do concurso Comida di Buteco 2024. Localizado no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, o bar foi eleito o melhor na 17ª edição do evento no Rio de Janeiro.

‘A origem’

O estabelecimento levou a melhor com o petisco “a origem”, um bolinho de bacalhau gadus morhua cozido em creme de moqueca tradicional, acompanhado de tapenade de azeitona preta. Mesmo após o fim do concurso, o tira-gosto segue no cardápio.

O Bar Peixaria Divina Providência é comandado pela empresária e influenciadora Manuela Ornelas e estreou na disputa de bares no ano passado.

PUBLICIDADE

O que mais comer?

Além do petisco ganhador, o bar oferece receitas caseiras e peixe fresco. Entre os petiscos, os mais pedidos são o bolinho de aipim com camarão e o pastel de camarão com Catupiry.

Já em relação aos pratos principais, são destaques a moqueca de peixe, o bobó de camarão e o arroz de frutos do mar, com lula, mexilhão, camarão, polvo e queijo. Para as sobremesas, não deixe de provar o pastel de Nutella com sorvete.

Onde

PUBLICIDADE

O Bar Peixaria Divina Providência fica na Av. Monsenhor Félix 565, Irajá. O estabelecimento é aberto de teça a quinta, das 11h às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 11h à 00h. Domingo, das 11h às 18h.