Olímpiadas 2024: disputa chega na cozinha; veja os melhores memes

As Olimpíadas de 2024 estão acontecendo em Paris, França, marcando a terceira vez que a cidade acolhe os Jogos. O evento começou no dia 26 de julho e segue até o dia 11 de agosto.

A China, por enquanto, é o país que apresenta mais medalhas de ouro - 11 no total. Enquanto a França, está em segundo lugar com 8 medalhas de ouro. O Brasil, está no 29º lugar, sem medalhas de ouro. Contudo, se nas competições esportivas não estamos no topo, na culinária é outra história.

Na terça-feira, 30, Brasil e França se enfrentaram no handebol. Mesmo com a vitória das francesas, os brasileiros mostraram que, quando o assunto é comida, a situação muda de figura. Nesse campo, o ouro é nosso, sem discussão. Esses confrontos no handebol não foram únicos, com outras partidas acontecendo e sempre reacendendo essa rivalidade saudável.

Os brasileiros estão apoiando o país de uma forma divertida, com memes e montagens de plaquinhas comparando as comidas dos dois países, que têm se espalhado pelas redes sociais. Essa criatividade e bom humor mostram que, mesmo na torcida, o Brasil sabe competir com leveza e diversão.

Para celebrar esse espírito competitivo e a paixão pela culinária, o Paladar separou deliciosas receitas para você experimentar na sua cozinha enquanto acompanha os jogos.

Bolo de fubá

Bolo de Fubá Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Começando pelo bolo de fubá que já nasceu no cardápio dos brasileiro, e como afirmam os torcedores “is better than petit gateau”, ou seja, é melhor que petit gateau, sobremesa tradicional francesa.

O doce é a combinação perfeita com um cafézinho, enquanto você assiste o Brasil competindo durante a tarde em um esporte jamais visto antes, mas se é o Brasil a gente torce mesmo assim. Nessa receita, em cinco passos você já prepara tudo. Veja mais neste link.

Carolina de chocolate da Dona Deola

www.tbfoto.com.br DONA DEOLA - SP/SP - 29/06/2017 Foto: Tadeu Brunelli ATENCAO: Toda foto deve ser publicada com o credito do autor, na sua integra sem cortes ou modificacoes, de acordo com a Lei Nº 9.610 de 19/02/1998. Foto: Foto: Tadeu Brunelli

Outra delícia brasileira que se deixar a gente come umas 15 no mesmo dia. São as famosas carolinas de chocolate, que “rivalizam” com os profiteroles. Nesta receita você aprende o passo a passo bem minucioso para não errar. Confira mais neste link.

Quindim

Quindim Foto: Beto Chagas/Adobe Stock

Na arena dos doces, o quindim enfrenta o crème brûlée. Como patriota que somos, nossa torcida vai para o quitute brasileiro, que remete a sabores da infância. O preparo é fácil e você pode acompanhar a receita completa e reproduzir a sobremesa em casa.

Pão de queijo

Pão de queijo caseiro perfeito em 5 passos. Foto: Best Food Photos/Adobe Stock

Pão de queijo é sinônimo de brasilidade. Esse pãozinho é sucesso em qualquer hora do dia, seja de manhã, tarde e até mesmo à noite. Por ser tão amado entre os brasileiros, existem inúmeras receitas para você arrasar no chá da tarde. Por isso, o Paladar separou um Caderno de Receitas. Agora só falta ligar a TV e torcer ainda mais para os brasileiros nas Olímpiadas 2024.