Saiba onde comer em Madri: dicas de restaurantes e pratos típicos

A capital da Espanha é conhecida por suas cidades e avenidas bem estruturadas e por sua importância cultural, abrigando um gigante acervo da arte europeia. Se você está se perguntando onde comer em Madri, ficará feliz em saber que a gastronomia da cidade, disponível em seus diversos bares e restaurantes, também é um destaque positivo.

Diante de tantas opções, o Paladar separou 10 receitas que você precisa provar em Madri. Neste texto, separamos três sugestões de pratos típicos e os estabelecimentos onde eles podem ser encontrados, garantindo uma experiência completa entre cultura, história e gastronomia.

Lhardy

Este estabelecimento combina tradição, história e gastronomia de qualidade. Vale a pena experimentar o cocido madrileño, que funciona como um menu, mas com menos etapas. O destaque desta experiência é o soufflé lhardy (foto), um bolo de sorvete coberto com merengue flambado.

Soufflé Lhardy, um bolo de sorvete coberto com merengue, flambado à mesa no mítico Lhardy, aberto há 185 anos Foto: Javier Pena

DiverXO

O DiverXO, comandado por Dabiz Muñoz, é o tipo de restaurante que abriga um menu amplo e diversificado, tornando cada garfada uma experiência única. Entre as criações originais e criativas, a sugestão é provar o caranguejo azul (foto), uma espécie preparada marinada viva em jerez e acompanhada de sorvete de kimchi.

Caranguejo azul, espécie invasora e saborosa,. No DiverXO é marinada viva em jerez e acaba acompanhada por sorvete de kimchi. Foto: Fernanda Meneguetti

DSTAgE

O camembert falso (foto) do DSTAgE é um dos protagonistas do chef Diego Guerrero, que combina uma experiência de sabor e textura surpreendente no paladar. O prato inclui principalmente o fungo do queijo francês em uma técnica compilada a base de batata doce.

O camembert falso do DSTAgE (dstageconcept.com) usa o fungo do queijo francês, mas é pura batata doce Foto: Diego Guerrero

Para mais sugestões de onde comer em Madrid, leia o conteúdo completo aqui escrito por Fernanda Meneguetti.