Onde provar vinhos naturais no RJ: conheça novos bares e o que pedir

Após se tornar uma bebida tradicional no Brasil, o vinho é presença confirmada em muitas refeições. Hoje em dia, suas versões fabricadas industrialmente estão nas prateleiras dos mercados. Entretanto, sua fabricação natural - ou seja, o vinho natural - pode trazer uma experiência interessante para o paladar de quem consome.

Com suas diversas variações e categorias, a bebida alcoólica encontrou harmonia com muitas iguarias.No entanto, o que não pode faltar de jeito nenhum durante uma refeição, é um ambiente agradável que torne tudo ainda mais especial.

Um desses cenários ricos e deslumbrantes é o Rio de Janeiro, berço da Garota de Ipanema. Imagine um jantar com um vinho natural nos lugares mais fascinantes da Cidade Maravilhosa.

Para você realizar esse desejo, a colunista Bruno Agostini indica os melhores lugares para você aproveitar um vinho natural e uma refeição de dar água na boca. Confira:

Vinho natural

É caracterizado como vinho natural aqueles que possuem um processo o mínimo ou sem qualquer manipulação extrema do produtor. As uvas são cultivadas organicamente e a fermentação acontece naturalmente, sem que o responsável adicione ou retire algo do suco de uva. Clique aqui para saber mais.

Libô Comida e Vinho

Recém-inaugurado no Botafogo, o restaurante proveniente da parceria entre a chef Roberta Ciasca, do Brota e do Miam Miam, e da sommelière Maira Freira, do Lasai, consegue explorar sua excelência tanto no paladar quanto no ambiente.

Para quem deseja se aventurar no mundo dos vinhos naturais, o Circuito dos Vinhos é a opção perfeita para diversificar os gostos em um preço acessível de R$125. Além disso, variedades como Pablo Fallabrino, do Uruguai, Mikron e Soler, da Argentina e o Freghino, da Itália, também poderão trazer um sabor extraordinário para a refeição.

Para os pratos, os tacos de tempurá de camarão tem a crocância certa para a degustação. E se você deseja uma iguaria para acompanhar, o escabeche de peixe com focaccia e bolinhas de queijo com molho de tomate e salame artesanal é a opção que te deixará com água na boca.

Endereço: R. Conde de Irajá, 90 - Botafogo/Rio de Janeiro

Virtuoso

Em Ipanema, uma boa surpresa. O Virtuoso, bar de vinhos naturais, migrou de Salvador para o Rio. Agora, o restaurante dos sócios Bernardo Góes e Mel Romariz possui a diversidade de 50 rótulos da carta.

Para a opção de vinhos, o Cabernet Franc Rosé da Monteneus e o Domínio Vicari com seu Lorena 2021 são as escolhas certeiras para fazer o seu jantar mais harmônico.

Se além de tomar um vinho, você também deseja fazer uma refeição neste ambiente tranquilo, o trio de ostras vai te mostrar variações interessantes e agradáveis dessas conchas.

Endereço: R. Gomes Carneiro, 130, loja B. Copanema.

Harmonização de vinho com sobremesas

