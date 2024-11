Os 3 melhores pastéis do mundo, segundo ranking internacional

Dá água na boca só de ouvir “pastel de feira”, certo? Comer um pastel quentinho pode ter se tornado uma experiência coletiva deliciosa. Entretanto, você sabia que há um ranking para mostrar os melhores pastéis do mundo?

O TasteAtlas é um guia global de avaliações gastronômicas do mundo todo, feita por usuários da plataforma que nem sempre são especialistas. O site lista os melhores pratos e os adiciona em um compilado de acordo com notas dadas pelos internautas. O ranking dos melhores pastéis do mundo nasceu dele e mostra quais países tem suas melhores variações da iguaria.

Portugal, Sérvia e Malásia foram consagrados como os países com as melhores formas do prato. Portugal garantiu o primeiro lugar no pódio com o “Pastel de Belém”, enquanto a Malásia garantiu o segundo lugar com “Karipap” e a Sérvia finalizou com “Pazarske mantije” em terceiro lugar.

Enquanto isso, o Brasil também garantiu lugar no ranking global. Em vigésimo quinto, o amado ”Pastel” brasileiro conquistou o coração dos avaliadores e se consolidou como um dos cem melhores do mundo. Veja o ranking global dos pastéis.

Top 10

Pastel de Belém, Portugal Karipap, Malásia Pazarske mantije, Sérvia Pastel de nata, Portugal Banitsa with cabbage (Zelnik), Macedônia do Norte Trigona panoramatos, Grécia Croissant, França Polish doughnuts (Pączki), Polônia Burek, Bósnia e Herzegovina Katmer, Túrquia

Como fazer pastel de frango?

Para quem ficou com vontade de comer pastéis, temos uma recomendação. Que tal fazer um pastel de frango na airfryer?

Uma receita rápida e fácil que vai te lembrar o porquê o pastel brasileiro está no ranking dos melhores pastéis do mundo. Confira agora a receita completa.

Pasteizinhos fritos Foto: Leonardo Roza - stock.adobe.com/Adobe stock

O que é o TasteAtlas?

