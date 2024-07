Os 3 melhores vinhos orgânicos segundo especialistas

Fabricações sem agrotóxicos estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, especialmente entre aqueles que buscam uma alimentação saudável, e isso inclui o universo vinícola e todo o seu setor.Nesse contexto, os vinhos orgânicos se destacam.

Eles são considerados mais puros e saudáveis porque utilizam compostos orgânicos na composição e preservam as características naturais do solo, eliminando fertilizantes e outras substâncias tóxicas.

Essa abordagem engloba os diferentes estilos de vinhos, como tintos ou brancos, e há alguns no mercado que se destacam mais do que outros, como pontua a classificação do Guia dos Vinhos baseada na opinião de especialistas. Confira o pódio dos melhores vinhos orgânicos:

Domaine Tournon Mathilda Viognier Marsanne 2019 (1º lugar)

Este vinho branco, produzido com as uvas viogner e marsanne em Victoria (Austrália), é reconhecido por possuir aspectos elegantes em seu resultado final e combinar principalmente com pratos que incluem molho branco.

Nesta classificação do Guia dos Vinhos, este vinho ocupa o primeiro lugar entre os melhores vinhos orgânicos segundo especialistas, conquistando o total de 93 pontos em uma escala de 100.

Telmo Rodriguez Gaba do Xil Godello 2019 (2º lugar)

Também com 93 pontos, o Telmo Rodriguez Gaba do Xil Godello 2019 é um vinho branco fabricado em Valdeorras (Espanha). É considerado sofisticado em sua composição e ideal para harmonizar com pratos com frutos do mar, sendo feito apenas com um tipo de uva: godello.

Esporão Colheita Branco 2022 (3º lugar)

Em último lugar no pódio, este vinho branco inclui cinco tipos de uva na composição (verdelho, alvarinho, viosinho, arinto e gouveio) preparada em alentejo (Portugal). Ele apresenta características que remetem a frutas frescas e elegantes, sendo uma ótima opção para apreciar em um dia relaxante.

Guia dos Vinhos

O Guia dos Vinhos serve como um norte para que os consumidores possam acessar diversas informações sobre um rótulo, como origem, combinações, principais características e mais detalhes.

Essas informações são organizadas de acordo com cada aspecto das bebidas, considerando muitas vezes a opinião de especialistas que atribuem pontuações em uma escala de até 100. Acesse agora mesmo.