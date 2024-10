Os melhores cafés da manhã dos EUA, segundo o TasteAtlas

Sabe o ditado clássico “o café da manhã é a refeição mais importante do dia”? Bom, os norte-americanos levam ele a sério. É costume nos Estados Unidos caprichar no café da manhã, e são vários os pratos clássicos para esse momento do dia.

Com influências mexicanas, britânicas, canadenses, porto-riquenhas, e muitas outras, a culinária norte-americana traz pratos deliciosos e únicos. Confira os 3 melhores cafés da manhã dos Estados Unidos, de acordo com informações publicadas no TasteAtlas.

Chilaquiles

Prato típico da cidade do México, os chilaquiles são uma tortilla frita com molho pimenta, geralmente também acompanhada de carne e vegetais. É uma ótima maneira de reaproveitar as sobras do jantar para o café da manhã.

Cinnamon rolls

Cheirinho de canela! Os cinnamon rolls são clássicos em todas as padarias norte-americanas. A massa macia e fofinha é recheada com uma mistura de manteiga e canela, e cortada em formato de círculo, por isso o nome “rolinhos de canela”.

Enfrijolada

Por fim, as enfrijoladas, outro clássico da culinária mexicana, que encanta o paladar dos norte-americanos. É um preparo super simples, feijão com bastante caldo por cima de tortillas de milho. É possível soltar a criatividade e acrescentar os complementos que quiser.

Sobre o TasteAtlas

O TasteAtlas é uma plataforma online sobre gastronomia do mundo inteiro. Criado em 2018 pelo croata Matija Babic, o objetivo do site é dar espaço para culinária de todos os países. Os rankings são montados com base nas avaliações dos próprios usuários.

Hoje, uma enciclopédia na internet sobre diferentes gastronomias é uma autoridade no assunto. Saiba mais sobre o TasteAtlas em entrevista com o fundador, publicada pelo Paladar.