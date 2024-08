País mais feliz do mundo para jovens atribui sua alegria à ‘melhor comida’; descubra o local

Quando se pensa em comer comida boa na Europa, qual o primeiro país que vem à mente? Muitos pensariam na Itália, e seus muitos tipos de massa, Bélgica, para um bom chocolate, e França, com os típicos pratos com muita manteiga e creme de leite. Mas se você busca uma boa comida e pessoas jovens e felizes, seu próximo destino precisa ser a Lituânia.

O país do Leste Europeu foi recentemente eleito como o país mais feliz do mundo para quem tem menos de 30 anos, segundo o relatório ‘‘The World Happiness Report’' da ONU. O estudo é realizado anualmente pela organização para avaliar o bem-estar subjetivo dos países do mundo. Ele também mede o impacto da alimentação na felicidade dos indivíduos.

Os documentaristas Ammar Kandil e Staffan Taylor interessados com o resultado da pesquisa decidiram visitar a Lituânia por conta própria e apurar porque os jovens eram mais felizes no país. Eles publicaram o vídeo ‘‘50 horas no país mais feliz do mundo para jovens’' no canal de viagem do Youtube Yes Theory, muitos dos entrevistados responderam que a ‘‘ótima comida’' tornava o país alegre.

A Finlândia e outros países nórdicos ainda lideram o topo da lista da felicidade, mas os países do Leste Europeu, assim como a Lituânia, vem crescendo no ranking. Outros exemplos incluem: Chechênia e Eslovênia.

PUBLICIDADE

A Lituânia é banhada pelo mar Báltico, assim como a Letônia e a Estônia, esse trio forma a Península Báltica, o que influencia, e muito, na culinária lituânia. Iogurte? Não! Aqui o laticínio da vez é o kefir, primo do iogurte, de sabor mais ácido, responsável por dar um toque especial a muitos preparos do país, como a Šaltibarščiai, sopa fria de beterraba, clássica do verão.