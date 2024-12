Os panetones mais desejados de 2024, segundo especialistas

Chegou o Natal! Para muita gente, esse é o momento de se esbaldar no panetone. O Paladar reuniu um time de 16 jurados para julgar 25 panetones e 25 chocotones do mercado. A seleção dividiu as delícias em 4 categorias: custo-benefício, adoraria ganhar, para presentear e tendências.

A “Adoraria Ganhar” reúne os queridinhos do momento. São panetones e chocotones criados por chefs ou, então, de marcas altamente desejáveis no mercado. O Paladar lista os 5 melhores. Confira a lista completa, em matéria de Chris Campos e Cintia Oliveira, aqui.

A padeira

Panetone da A padeira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A padeira Alethéa Suedt traz um panetone clássico. A massa de fermentação natural recebe casca de laranja e de limão confitados, uva-passa e pasta aromática artesanal e de produção própria. O júri destacou os sabores delicados, aparência bonita, casca atrativa e massa brilhante (R$ 135, 500 g).

Pães e Bolos Whitaker

Panetone da Pães e Bolos Whitaker. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na Pães e Bolos Whitaker é possível comprar um panetone de frutas cristalizadas e uvas-passas. A produção da pequena padaria artesanal foi bem avaliada pelo júri no quesito aparência da massa, com ótima fermentação. Além do sabor amanteigado e caramelado (R$ 90, 500 g).

Sandra Dias

Panetone da Sandra Dias. Foto: Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Dos bolos aos panetones, a cake designer Sandra Dias impressiona. Neste natal, a chef criou o panetone banoffee. O produto leva massa tradicional de panetone com pedacinhos de banana, chocolate belga ao leite e gold, cobertura de creme de amêndoas com canela, amêndoas laminadas e açúcar polvilhado por cima (R$ 139,90, 500 g).

Leia também: quais os segredos para fazer um bom panetone?

O padeiro Ian Spampatti (à esquerda) comandou uma masterclass dedicada aos panetones Foto: Bigardi Mídias/ Divulgação

Para avaliar um panetone, deve ser considerado aspectos como: textura, sabor, aroma e aparência. Um bom produto tem a massa fofinha e bem fermentada? Ou o que conta mais é o equilíbrio entre frutas cristalizadas? Para o padeiro italiano, Ian Spampatti, são todas essas respostas ao mesmo tempo.

Ele acredita que é importante se manter fiel à tradição, e buscar uma massa leve, de textura macia, carregada de frutas cristalizadas e uvas-passas carnudas, com aroma delicado de baunilha. No mês passado, o chef realizou uma masterclass em São Paulo, ensinando a produzir o panetone perfeito. Veja como foi a experiência em matéria de Cintia Oliveira.

Leia também: receita de pudim de panetone

Um pudim que até certa parte da receita parecerá comum, até que você adiciona o ingredientes especial: panetone Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

O clássico pudim de pão ganha outros sabores quando, ao invés do pão dormido, entra panetone na receita. No preparo da chef e professora da Anhembi Morumbi, Taila Cerqueira, você só vai precisar de 5 ingredientes.

Super simples de preparar, o pudim de panetone promete dar uma cara nova para as sobremesas de natal. Para complementar, a chef acrescenta laranja cristalizadas, uva passa, damasco e pistache. Confira o passo a passo completo aqui.