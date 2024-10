Pão do Brasil é eleito o 2º melhor do mundo; confira ranking completo

Nesta quarta-feira, 16, é celebrado o Dia do Pão, um dos alimentos mais tradicionais e com diferentes versões ao redor do mundo. E um pão do Brasil, o pão de queijo, foi considerado o 2º melhor do mundo segundo o ranking do TasteAtlas, que classifica pães mais bem avaliados conforme a votação popular. Além do Brasil, outros países se destacaram nessa produção. Confira abaixo o pódio completo:

Roti canai (3º lugar; 4,6 estrelas)

De origem indiana, esse pão é bastante consumido na Malásia, e se caracterizada por uma massa com camadas finas e achatadas e interior macio e exterior crocante. Ele é composto por ovos, gordura e farinha, e geralmente é servido puro ou com acompanhamentos simples.

Pão de queijo (2º lugar; 4,6 estrelas)

O pão de queijo é encontrado facilmente em lanchonetes e padarias de vários estados do Brasil, especialmente em Minas Gerais. Esse pão tem como protagonista uma massa e o queijo, ganhando uma textura macia por dentro. Ele é ideal para ser consumido em um café da manhã ou lanche da tarde.

Pão de queijo caseiro

Você pode preparar em casa uma massa de pão de queijo. Uma das dicas mais importantes durante o preparo é preaquecer o forno, garantindo que eles fiquem uniformes e com casca dourada. Veja a receita completa aqui.

Pão de queijo de meia cura de Araxá. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pão de bono (1º lugar; 4,7 estrelas)

Farinha de milho ou fubá, amido de mandioca, queijo, açúcar e ovos criam esse pão da Colômbia, que possui um toque adocicado no sabor. Por causa dessas características, o pão de bono conquistou a medalha de ouro no ranking, e tradicionalmente é consumido com chocolate quente.

TasteAtlas

As sugestões e pontuações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários do TasteAtlas também votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com a plataforma posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.

Onde comer um bom pão de queijo?

O Paladar consultou especialistas para descobrir quais lugares de São Paulo valem a pena visitar para comer um bom pão de queijo: com sabor autêntico e casquinha dourada. A Portinha e Conceição Discos & Comes são exemplos mencionados, abrangendo versões tradicionais e diferentonas do pão de queijo. Confira mais aqui.