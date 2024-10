3 dicas para acertar no preparo do picolé caseiro

O picolé agrada a todas as idades em praticamente todas as estações, mas especialmente no verão. É comum encontrá-lo em mercados e padarias, mas dá para fazer versões caseiras sem nenhuma dificuldade e, ainda por cima, escolhendo seu sabor favorito como protagonista. Veja abaixo 3 dicas para ajudar no preparo de maneira geral e algumas receitas de picolé.

1. Como deixar o picolé mais cremoso?

Não demore para congelar o picolé. Quanto mais rápido o picolé gelar, menor os cristais de gelo que se formarão em seu interior, tornando assim o picolé mais cremoso.

2. Dica para congelar o picolé mais rápido

O picolé fica cremoso quando congela mais rápido e outra forma de acelerar esse processo é colocando o líquido na forma para ir ao freezer já gelado, diferente de quando está em temperatura ambiente ou quente.

3. Não tenho a forma com apoio para o palito, e agora?

Se você não tiver a forma de picolé que tenha o apoio para o palito, ainda assim dá para completar o preparo. A dica é primeiro levar o creme ao congelador por um tempo, para só depois espetar o palito e levar novamente ao freezer, fazendo com que ele fique firme no centro.

Receitas de picolé

Como mencionado anteriormente, uma vantagem de preparar o picolé caseiro é escolher o seu sabor favorito na composição. Prefere o picolé de chocolate? Ou o picolé de frutas vermelhas? Confira aqui receitas de picolé diversas e mão na massa!