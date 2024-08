Pizzaiolos franceses quebraram um novo recorde e montaram uma pizza com 1.001 tipos de queijo, segundo o Guinness World Records. A criação é de Benoît Bruel e Fabien Montellanico, com a ajuda da queijeira Sophie Hatat Richart-Luna e do YouTuber Florian OnAir. A pizza supera o recorde anterior de 834 tipos de queijo, alcançado por Morgan Niquet em 2021.

Recorde anterior

Benoît já havia alcançado esse recorde anteriormente, em 2020, quando fez uma pizza com 254 queijos diferentes. Ele agora quase quadruplicou esse número depois de passar cinco meses procurando na França mais variedades de queijo.

Recorde adicional

O esforço do pizzaiolo ainda rendeu um recorde adicional pela maior exposição de variedades de queijos (1.001), tirando o título do compatriota francês Philippe Marchand, que adquiriu uma variedade de 730 queijos em 2016.

“Foi um verdadeiro feito estar entre os produtores de queijo e também nas fazendas para conhecer os produtores que são tão apaixonados por sua profissão”, disse Benoît ao Guineess

Ele também revelou que muitos fazendeiros e produtores de queijo lhe ofereceram seus queijos de graça, pois gostaram da ideia de fazer parte de um recorde mundial. Dos produtos usados, 940 queijos são franceses, enquanto os outros 61 são de vários países ao redor do mundo.

Montagem da pizza

Um cubo de dois gramas de cada queijo foi cortado e colocado sobre a base da pizza, com os queijos mais macios dispostos sobre os mais duros.

Benoît explicou que a massa da pizza precisou ser pré-cozida para evitar que ela rasgasse com o peso de todo aquele queijo. Além disso, um cortador de biscoitos foi colocado ao redor do monte de queijo para mantê-lo unido enquanto a pizza era assada. Após dois minutos, o cortador de biscoitos foi removido, e então a pizza com 1.001 tipos de queijo foi colocada de volta no forno por mais 20 segundos antes de ser retirada, pronta para comer.