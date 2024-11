Tudo que você precisa saber para preparar o pudim perfeito

Gostar de pudim é quase unanimidade. O doce conquistou paladares ao redor do Brasil e do mundo, combinando um creme macio e uma calda com caramelo, um conjunto irresistível que desmancha na boca. Clássica, a sobremesa marca presença em comemorações especiais ou naquele momento que bate a vontade de um doce.

Embora seja tão presente em uma mesa generosa, algumas dúvidas sobre o preparo do pudim podem surgir. Afinal, a versão tradicional, por exemplo, requer atenção em detalhes, e outras também exigem um cuidado. Veja abaixo respostas para perguntas comuns sobre o preparo do pudim.

Por que tampar o pudim com papel-alumínio?

A chef Heloisa Bacellar, do ‘Na Cozinha da Helô’, explica ao Paladar que para preparar o pudim no fogo, ou seja, na panela de pressão ou na normal, é essencial colocar o papel-alumínio para não deixar que respingos de água caiam sobre o doce, evitando manchas ou acumulo de líquido na base.

Já no caso de quem prefere preparar o pudim no forno, usar o papel-alumínio é opcional. Quem quer um resultado final de coloração clara e sem uma camada de nata, pode dispensar o uso do utensílio.

Quando é que eu sei que o pudim está pronto?

Quando o pudim está pronto, ele se desloca da lateral da forma, pois o creme passa a se distanciar das bordas. Embora o caramelo dê uma grudada, basta observar o creme para descobrir se o pudim está pronto.

É melhor desenformar pudim quente ou frio?

O certo é desenformar o pudim frio. O doce precisa ficar na geladeira por, pelo menos, três horas, mas se ficar na véspera ou até dois dias refrigerando antes do consumo, melhor ainda. Essa etapa é fundamental para que o pudim fique mais firme e gostoso.

Receitas de pudim

O pudim com leite condensado é a versão tradicional dessa sobremesa. Mas você também pode testar em casa pudim de brigadeiro, pudim de café, pudim de doce de leite e pudim de panetone, que, embora sejam diferentes, também carregam muito sabor.