Quais os benefícios do chá de hortelã? Veja 3 receitas

Entre as infusões, o chá de hortelã é uma das mais populares. Seu sabor refrescante, mesmo quando quente, e seu aroma presente conquistam fãs no mundo inteiro. O perfume da hortelã é por causa da presença do mentol, até por isso a planta também recebe o nome de menta.

Super fácil de cuidar em casa, a hortelã é uma aliada do intestino. Além do chá, a hortelã pode brilhar em preparações doces e salgadas, em formato de geleia ou as próprias folhas para dar um toque. Confira 3 receitas com a hortelã e seus benefícios.

Benefícios da hortelã

Com cheiro inconfundível, um dos maiores benefícios do consumo da hortelã é sua ação no intestino. Suas propriedades medicinais afetam diretamente a microbiota. Ou seja, a hortelã mantém as bactérias boas da região do cólon felizes.

Além disso, a hortelã é um agente anti-inflamatório. Assim, ela melhora o trânsito intestinal e reduz a formação de gases. A única contraindicação da hortelã é para quem sofre com refluxo. Pesquisas comprovam que a planta piora a doença. Leia mais sobre a hortelã e outras ervas clássicas em reportagem de Regina Célia Pereira, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Receitas com hortelã

Chá de hortelã

Para o chá, basta ferver meio litro de água. Quando a água ferver, desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã, com quantidade a gosto. Quanto mais hortelã, mais potente ficará o sabor do chá. Tampe a panela e deixe infusionar por, aproximadamente, 10 minutos. O chá de hortelã fica bom tanto frio quanto quente.

Tabule de quinoa

Chegando nos pratos salgados, a hortelã é muito usada em preparações árabes. É o caso do tabule, essa salada típica do Líbano que leva trigo fino - o mesmo usado para fazer quibe -, tomates, cebola, salsinha, hortelã, limão e azeite.

É muito comum comer por cima do alface. Na receita da chef Carla Pernambuco, do restaurante Carlota, a versão substitui o trigo por quinoa e lentilha, ganha um toque agridoce com o damasco e a erva-doce, mas a hortelã continua aí, confira o preparo aqui.

Suco verde

Adicionar hortelã ao suco verde, além de ajudar na digestão, traz frescor e refrescância para a bebida. O suco detox precisa de hortaliças, frutas e algum líquido, que pode ser água ou água de coco, depois disso é só soltar a criatividade.

A receita de Driele Cavalcanti, professora de nutrição da faculdade Anhembi Morumbi, mistura couve, abacaxi, hortelã, chia e gengibre. Um presente para o corpo, cheio de benefícios. Confira o passo a passo completo aqui.