Quais os benefícios do limão-taiti e como usar em receitas?

O tipo de limão mais consumido no Brasil, o limão-taiti, não é um limão. Na verdade, ele é uma lima ácida. Seu cultivo deu início no século passado, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de limão-taiti do mundo.

Ele é facilmente encontrado em São Paulo, o estado é responsável por 70% de toda a produção do país, aponta reportagem do Estadão. O limão-taiti tem mais suco do que outras espécies da fruta, sendo a pedida ideal para bebidas, como limonada e a tradicional caipirinha.

O cítrico adora o clima tropical brasileiro, então, durante o ano inteiro, é fácil encontrar limão-taiti nos mercados do país. Ele também é excelente para pratos doces e salgados, basta soltar a criatividade. Além da versatilidade, o limão traz muitos benefícios para a saúde.

Rico em vitamina C, ácido cítrico, ele apresenta potenciais terapêuticos. Um antioxidante poderoso, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, como mostra reportagem da editoria de saúde do Estadão, o limão também ajuda a melhorar o sistema digestivo, elimina toxinas do fígado e contribui para prevenção do envelhecimento precoce.

Quantos tipos de limão existem?

O limão-taiti pode ser o mais comum, mas não é o único consumido no país. Outras variedades comuns são: siciliano, galego, cravo, yuzu e caviar. Cada um com seu jeitinho especial. Todos podem ser usados tanto em pratos doces quanto salgados, mas cada um pode brilhar de uma forma específica. Confira as diferenças de cada limão na reportagem do Estadão.

Receita: bolo de iogurte com limão

Bolo de iogurte e limão Foto: Anastasia Izofatova/ Adobe Stock

Essa receita simples, mas super gostosa, de bolo de iogurte com limão surpreende pela praticidade e sabor. Também é possível adaptar o preparo com outras variantes de limão, vai da preferência do chef. Originária da França dos anos 50, o bolo fica fofinho e com leve sabor ácido. A chef Heloísa Bacellar, do canal Na cozinha da Helo, ensina o passo a passo completo.