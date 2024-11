A caipirinha de limão é o drinque favorito de muitos brasileiros. Além de ser delicioso, é fácil e rápido de preparar, não exigindo ingredientes difíceis de conseguir. Um dos elementos principais, tirando o limão, é a cachaça, que precisa ser do tipo branca.

A “branquinha”, como é popularmente conhecida, é produzida industrialmente ou em alambiques. Ela tem um lugar de destaque nas prateleiras dos supermercados e são muitas as marcas disponíveis, que também apresentam uma variação significativa de valores.

Melhor cachaça para caipirinha

Doses de cachaça Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para ajudar os consumidores, o Paladar testou às cegas com 13 marcas de cachaça branca com valores até R$ 100. Nessa faixa de preço, foram degustadas por especialistas cachaças modestas e outras com maior complexidade de sabores e aromas. Todas próprias para serem consumidas puras ou no preparo de drinques.

Ao final do teste, a cachaça Santo Grau Paraty foi eleita a campeã por ser uma bebida elegante, com maior complexidade de sabores e sabor amanteigado no final. O visual bonito também conquistou os jurados, assim como o aroma suave e levemente adocicado de cana.

Como fazer caipirinha?

A caipirinha tem uma receita simples. Ao Paladar, o bartender e mixologista Laércio Zulu ensinou como preparar a caipirinha de limão perfeita. Confira os ingredientes: 1 limão, 20 ml de xarope de açúcar, 50 ml de cachaça branca e gelo picado.

Preparo

Pegue 1 limão bem suculento e fresco, retire as extremidades e o fundinho da fruta. Em seguida, parta ao meio pela vertical. Em tábua de corte, tire fatia finas estilo julienne e coloque em um copo médio.

Adicione 20 ml de xarope de açúcar e macere lentamente. Acrescente gelo picado e 50 ml de cachaça branca. Mexa lentamente e sirva a caipirinha de limão. Veja a receita completa aqui.