Especialistas explicam a diferença entre o queijo coalho e o queijo tradicional

Na matéria de Chris Campos sobre as melhores marcas de queijo coalho do mercado (veja detalhes do teste mais abaixo), especialistas mencionaram a relevância desse queijo na culinária e a sua versatilidade na cozinha.

Eles explicaram que o queijo coalho se diferencia do tradicional por seus aspectos particulares, como a presença marcante em refeições, churrascos e até em sobremesas, representando não apenas versatilidade, mas também a culinária sertaneja e regional.

Para aproveitar o queijo coalho, ele deve apresentar qualidade: precisa ter uma casquinha crocante por fora e macia por dentro, sem desmanchar durante o derretimento. Que tal descobrir qual a melhor marca do mercado?

Melhor marca de queijo coalho do mercado

A matéria completa contempla o teste com 15 marcas de queijo coalho de palito, encontrada nos supermercados da capital paulista, que foram avaliadas pelos especialistas quanto ao sabor, textura e aparência.

PUBLICIDADE

Considerando esses critérios, os queijos foram experimentados crus e passados na grelha, sem que os especialistas soubessem quais marcas estavam experimentando, pois o teste ocorreu às cegas, revelando uma melhor marca:

Tirolez (1º lugar)

Essa marca de queijo coalho recebeu o Selo Paladar ao apresentar boa textura, sabor agradável de leite, soro equilibrado e ótima aparência, com essas características evidentes na duas versões do queijo. Quer saber mais? Veja o teste completo.

O queijo coalho de palito da Tirolez é o vencedor do teste e leva o Selo Paladar de primeiro lugar. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Tudo sobre queijo coalho

PUBLICIDADE

Se você curte queijo coalho e quer descobrir tudo sobre esse alimento, pode consultar a matéria de Luigi Di Fiore, que aborda como o queijo coalho é feito, as diferenças entre o industrializado e artesanal e outros assuntos.

Receitas com queijo coalho

O queijo coalho se destaca pela versatilidade, e você pode aproveitar a melhor marca para preparar receitas diversas e saborosas, com passos facilmente seguidos em casa. Aprenda um exemplo:

Dadinho de tapioca com queijo coalho

Frite o dadinho de tapioca com queijo coalho em imersão no óleo a 180ºC, até ficarem bem dourados e crocantes, o que leva alguns minutinhos. A sugestão é servir a receita com o melado misturado com a pimenta. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE