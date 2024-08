Queijo minas x queijo frescal: qual a diferença entre os dois?

O queijo é muito amado pelos brasileiros, e não faltam opções no mercado. Seja parmesão, mussarela e gorgonzola, há quem inova também na matéria prima, ao invés do leite de vaca, é possível se aventurar com ovelha, cabra e até búfalo. Mas se tem dois queijos que compõem a mesa é o minas e o frescal.

Muitos nem sabem a diferença entre esses dois tipos, o que difere ambos é o modo de preparo. Segundo informações do Paladar, o frescal, como o próprio nome sugere, é o queijo em sua forma mais fresca, o que deixa ele muito mais macio, há tempos é o favorito dos nutricionistas. Ele é ideal para dietas com restrição de calorias e gordura, devido a grande quantidade de água, o tornando menos calórico.

Além disso, esse tipo de queijo também é fonte de proteínas e cálcio. Se você é do time da dieta, pode combinar uma fatia do queijo fresco com um pedacinho de goiabada light e ter um “Romeu e Julieta”.

Passando para o queijo minas tradicional, um clássico muito amado dos lares brasileiros, é levemente maturado. A maturação é um processo de “envelhecimento”, em que ele é armazenado em câmaras, controlando a temperatura do mesmo. Quando isso acontece ocorrem modificações físicas, bioquímicas e microbiológicas, no caso do minas padrão, o queijo ganha uma coloração amarelo palha e um novo sabor todo especial.