O queijo provolone é típico da Itália e tem como marca registrada a massa filada, que passa pelos processo de cura e de defumação, garantindo toda a potência do seu sabor.

A receita chegou ao Brasil pelas mãos dos imigrantes italianos e, hoje, já pode ser encontrada pronta e embalada nos supermercados. E para descobrir o melhor provolone à venda, o Paladar testou com a ajuda de especialistas dez marcas do queijo.

Time de jurados

O teste às cegas foi realizado no restaurante Pobre Juan e fizeram parte do time de jurados o diretor de marketing do estabelecimento, Marcelo Maia, o chef consultor italiano Sauro Scarabotta, a chef Jacqueline Iwao, do restaurante Urban Kitchen, da Org Pizzaria e da sorveteria Nice Cream, o cozinheiro e especialista em charcutaria Egon Jais, da Jais Hand Made, e o chef e assador argentino Chico Mancuso, do Rincon Escondido.

Critérios de avaliação

PUBLICIDADE

As amostras foram avaliadas a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor. Além de provar os queijos in natura, o júri experimentou a versão grelhada na parrilla, onde o sabor do queijo tende a ficar mais intenso.

1º lugar- Queijo provolone Tania

Queijo provolone da marca Tania levou o primeiro lugar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ao final da degustação, os especialistas escolheram o queijo produzido pelo laticínio Tania como o melhor do mercado. A marca pertence ao portfólio do grupo Arc, com marcas como Shefa e Gold.

O queijo provolone que conquistou o primeiro lugar apresentou textura firme, aroma defumado e lácteo. Na boca, tem sabor equilibrado e uma leve picância no final. Também se saiu melhor no teste da parrilla, ao formar uma casquinha dourada e manter o sabor equilibrado. Confira o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.