Quem não deve tomar chá verde? Descubra e conheça o melhor do mercado

Produzido a partir das folhas da planta Camellia Sinensis, o chá verde é tradicional no Japão e reconhecido por seus benefícios à saúde, além de servir para a preparação de diversas receitas culinárias.

Apesar de muito vantajoso para diversas questões, ele é contraindicado para algumas pessoas. Ao Paladar, a nutricionista Thaís Barca, da CliNutri, contou quais são os benefícios, curiosidades e quem pode ou não ingerir a bebida. Confira abaixo:

Benefícios do chá verde

Rico em vitaminas, minerais e componentes antioxidantes, se destacam as catequinas, especificamente a ‘epigalocatequina galato’, um antioxidante poderoso que pode ajudar a combater radicais livres e proteger as células do corpo. Também chamam atenção os polifenóis da composição do chá verde, que podem contribuir para a redução de inflamações.

A cafeína presente tem efeito estimulante, auxiliando no foco e concentração, além de ajudar o metabolismo. Apesar do consumo excessivo de cafeína ser prejudicial, o chá verde conta com aminoácidos, como a L-teanina, que tem efeito de relaxamento no organismo e podem equilibrar os efeitos adversos da cafeína.

PUBLICIDADE

Em conjunto, esses nutrientes contribuem positivamente para uma melhor saúde cardiovascular e podem agir na prevenção de doenças crônicas.

Quem não pode tomar chá verde?

Pessoas mais sensíveis à cafeína podem ter alguns problemas, como ampliação da ansiedade, insônia, taquicardia, e até aumento da pressão arterial, principalmente as que já têm muita sensibilidade ou já possuem quadro de hipertensão arterial sistêmica.

Além desse grupo, também devem evitar o chá verde mulheres grávidas, lactantes e pessoas com distúrbios no trato gastrointestinal e rins (devido à presença de oxalato).

Pessoas em tratamento com remédios de uso contínuo, como antidepressivos, estimulantes e anticoagulantes, devem consultar um médico antes de iniciar o consumo da bebida, devido ao risco de interação dos componentes do chá com os medicamentos.

PUBLICIDADE

Melhor chá verde do mercado

Teste de chá verde. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Atualmente, é fácil encontrar o chá verde e você pode adquiri-lo nos supermercados em caixinhas que guardam dezenas de saquinhos com a erva. Em busca de descobrir o melhor chá verde de saquinho, o Paladar testou às cegas 10 marcas da bebida.

Para isso, um time de jurados especialistas foi convidado a provar as marcas adquiridas. Foi uma avaliação bastante criteriosa, em que os jurados tiveram tempo para degustar cada um dos chás, sentir os aromas das folhas antes e depois da infusão em água quente e também observar com cuidado critérios como cor, amargor, dulçor, umami e complexidade de sabores da bebida.

Ao final da degustação, os jurados escolheram o chá verde da Yamamotoyama como o melhor do mercado. Ele foi avaliado com muito próximo de um autêntico chá verde japonês. Com boa granulometria e bem redondo, apresentou notas complexas, umami e aroma bastante presente. Veja o ranking completo.