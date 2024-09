Uma receita viral no TikTok causou problemas nos supermercados da Islândia, ao gerar um aumento significativo na demanda por pepinos. Influenciadores digitais passaram a compartilhar uma salada de pepino ralado com óleo de gergelim, alho, vinagre de arroz e óleo de pimenta, que rapidamente se tornou um sucesso no país nórdico, pressionando até os fornecedores locais.

Fornecimento de pepino

A associação de agricultores da Islândia, a Horticulturists’ Sales Company (SFG), contou à BBC Internacional que o sucesso da salada é tão grande que os agricultores do país não estão conseguindo atender à crescente demanda.

A diretora de marketing da SFG, Kristín Linda Sveinsdóttir, afirmou que espera que o fornecimento volte ao normal em breve. Ela também confirmou que outros ingredientes da receita estavam esgotados.

Receita viral

PUBLICIDADE

A receita surgiu no Canadá com o TikToker Logan Moffitt, apelidado de “cara do pepino”. Ele tem compartilhado várias receitas inovadoras usando o vegetal. O criador de conteúdo tem mais de 6 milhões de seguidores e vem compartilhando receitas de pepino quase todos os dias desde julho.

A que parece ter conquistado os usuários na Islândia leva óleo de gergelim e vinagre de arroz, mas Logan também mistura cream cheese, abacate e até salmão defumado em suas criações culinárias.

Opinião de especialistas

Apesar da popularidade da receita, especialistas na Islândia tentam não associar a escassez atual do alimento com os vídeos virais no TikTok.

PUBLICIDADE

A Hagkaup, rede de supermercados na Islândia, disse à BBC que é normal que as vendas de pepino aumentem durante esta época do ano.

Embora o gerente de produtos alimentícios da empresa, Vignir Þór Birgisson, tenha dito que as vendas de ingredientes como óleo de gergelim e alguns temperos “dobraram” em suas lojas, ele afirma que a escassez atual não se deve apenas à tendência da receita viral.