Uma das épocas mais festivas do ano, o Dia das Bruxas já está batendo na porta. A data conhecida por celebrar os monstros pede não apenas decoração e fantasias criativas, mas também receitas de Halloween temáticas e deliciosas.

Entre as principais tradições da festa está o pedido de doces feitos por crianças de porta em porta, que é popular principalmente nos Estados Unidos, e tem como bordão “doçura ou travessura”. Diante disso, nada melhor do que um docinho para comemorar a data. Veja abaixo sugestões de sobremesas temáticas para o Dia das Bruxas:

Pão de abóbora em formato de abóbora

Pão de abóbora no formato de abóbora Foto: Lu Bonometti | Arquivo pessoal

Idealizado pela confeiteira Lu Bonometti, esse pãozinho tem a cara do halloween, já que além de ser feito com abóbora, também tem o formato de uma abóbora. A receita fácil leva poucos ingredientes e fica linda e deliciosa. Veja a receita completa.

Cupcake de cenoura de Halloween

Cupcake de cenoura com brigadeiro Foto: Ricardo D’Angelo | Confeitaria Dama

Esse cupcake nada mais é do que um bolo de cenoura comum, mas com todo o charme do Dia das Bruxas. Como não pode faltar nessa receita, a cobertura é feita de brigadeiro e o toque especial fica por conta dos bonequinhos assustadores feitos com pasta americana. Veja a receita completa.

Mini cocada de forno em formato de fantasma

Cocada de forno em formato de fantasma Foto: Luciana Bonometti | Confeitaria Bonometti

Essas cocadas em formato de fantasminhas, além de deliciosas, ainda vão alegrar sua festa. A receita é da confeiteira Luciana Bonometti, que ensina a preparar o doce de forma rápida e descomplicada com apenas quatro ingredientes. Veja a receita completa.

Aranha de brigadeiro para Halloween

Aranha comestível de brigadeiro com palitinhos de biscoito Foto: Lu Bonometti | Arquivo pessoal

Um brigadeiro diferente e divertido, essa receita vai alegrar o seu Halloween com mini-aranhas doces. Além do brigadeiro, são usados palitos de biscoito para as perninhas e olhinhos de chocolate. Veja a receita completa.

Brigadeiro de abóbora para o Halloween

Brigadeiro de abóbora Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Uma versão diferenciada do brigadeiro, o doce é feito com abóbora no lugar do chocolate. Apesar de pouco comum, a combinação fica deliciosa e é uma receita de Halloween perfeita para fazer bonito e agradar a criançada. Veja a receita completa.