10 melhores restaurantes brasileiros com bom custo-benefício segundo o Guia Michelin

O Brasil é rico quando o assunto é gastronomia, repleto tanto de restaurantes que evidenciam a culinária local quanto aqueles com influências de outros países, apresentando diferentes custos. No entanto, é possível encontrar restaurantes brasileiros que combinam excelente qualidade e custo-benefício, como destacou o Guia Michelin por meio da categoria Bib Gourmand.

Bib Gourmand

Essa categoria é reconhecida por apresentar restaurantes de todo o mundo que possuem qualidade, mas com uma média de preço acessível ao público. Nessa ocasião, 37 restaurantes brasileiros foram reconhecidos por essa proposta, ressaltando a diversidade culinária existente e destacando o país no cenário gastronômico internacional.

Os 3 primeiros restaurantes brasileiros do Bib Gourmand

Capim Santo

Sob o comando da chef Morena Leite, este restaurante é conhecido por destacar a culinária brasileira contemporânea em todo o cardápio. Os pratos são preparados com alimentos nativos e técnicas diversas que realçam esses ingredientes. Um outro ponto positivo do restaurante é o ambiente, com áreas externas decoradas com vegetações que proporciona um clima aconchegante.

Mocotó

A culinária deste restaurante é repleta de influências da região do Sertão aliada a uma abordagem contemporânea trabalhada pelo chef Rodrigo Oliveira. O cardápio apresenta variadas opções tradicionais, e você pode experimentar rabada, dadinhos de tapioca ou torresminhos, unindo combinações tradicionais, brasileiras e inovadoras.

Più

Ossobuco braseado, carpaccio de atum e outras massas frescas são carros-chefes desse restaurante. O estabelecimento, entre os restaurantes brasileiros, é conhecido por um cardápio com pratos de influências da culinária italiana como protagonistas, com uso de ingredientes brasileiros e toques originais do chef Marcelo Laskani.

10 restaurantes brasileiros do Bib Gourmand

