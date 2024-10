Rico em vitamina C: veja benefícios do limão-rosa e como usar em receitas

Seja conhecido como cravo, galego ou rosa, esse tipo de limão traz muitos benefícios para a saúde. Rico em vitamina C, ele se torna um antioxidante poderoso, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico.

Ainda sobre o poder antioxidante da vitamina C, como publicado na editoria de saúde do Estadão, consumir limão também traz benefícios para o sistema digestivo e contribui para prevenção do envelhecimento precoce.

Natural da Ásia, o limão se popularizou no continente americano. Hoje é um dos frutos mais consumidos no Brasil. Sua fama não é à toa, o limão passeia bem por pratos doces, salgados e bebidas, além de servir para dar aquele toque de acidez no final dos preparos.

Quantos tipos de limão existem?

O limão-rosa é especial porque ele é uma mistura do limão e da tangerina, como publicado em reportagem do Estadão. Os dois juntos trazem um sabor equilibrado entre acidez e doçura, perfeito para preparos doces, salgados e até como base para temperos.

Não faltam variedades de limões no mercado, os comuns, e amados, seja pelos chefs de gastronomia quanto nas cozinhas de casa são: tahiti, siciliano, galego, cravo, yuzu e caviar. São todos limões, mas cada um se destaca pela cor e particularidades de sabor.

O limão é associado a acidez, mas nem todo tipo é tão ácido. Aprender a identificar cada tipo é importante para escolher o melhor limão para cada preparo. Confira as diferenças de cada um em reportagem do Estadão.

Receita: marshmallow com limão-rosa

Amado pelas crianças, o marshmallow é um doce delicioso e super fácil de preparar em casa. Ele agrada, principalmente, quem prefere preparos mais docinhos. Porém, adicionando o limão-rosa na receita, os sabores ficam mais equilibrados. Veja a receita completa da confeiteira Luciana Bonometti aqui.