Saiba por que você precisa colocar gelo no seu rosé

O vinho rosé é um dos queridinhos para acompanhar comidas leves e para os dias quentes que pedem refrescância. Uma das coisas que poucos sabem, porém, é que este tipo da bebida fica muito melhor com gelo! Isso mesmo, apesar dos constantes avisos que não se deve misturar vinho como gelo, há algumas excessões, como no caso de um rosé.

O “Rosé Piscine”, como é chamado, nada mais é do que um vinho rosé de personalidade que leva gelo para manter o frescor da bebida. Em francês, a palavra “piscine” se refere tanto a piscina quanto a um “vinho alongado com gelo”, conforme o Food & Wine.

Qual rosé escolher?

Vinho Rosé

Na hora de escolher o vinho, prefira qualquer rosé que seja seco, aromático e de tonalidade levemente rosada, magenta ou quase roxa, pois isso irá ajudar a criar uma ‘piscine refrescante’. Brancos frescos ou rosés espumantes também funcionam com gelo.

Use gelo fresco

Assim como o gelo transforma gradualmente um coquetel, ele resfria e dilui lentamente o vinho conforme ele se acomoda na taça. Por isso, prefira usar cubos frescos, já que o gelo que ainda não pegou a geada e o aroma de outras coisas no seu freezer afetará positivamente a temperatura do vinho sem adicionar sabores indesejados.

Resfrie o vinho

Lembre de se certificar de resfriar adequadamente a garrafa de vinho que você planeja servir, pois o objetivo da ‘piscine’ não é que o gelo resfrie inicialmente o vinho em sua taça, é mantê-lo frio pelo maior tempo possível.

TOP 5 rosés indicados pelo Guia dos Vinhos

Vinhos rosés

O Guia dos Vinhos dedica uma seção exclusiva aos vinhos rosés. Ao todo, foram avaliados 36 rótulos com a participação de países como França, Portugal, Espanha, Itália, Chile, Argentina e Brasil. Confira abaixo os cinco primeiros colocados:

1. Quinta do Crasto Douro Rosé 2021 - 92 pontos (Douro, Portugal)

Feito com 85% de touriga nacional, o estilo floral se impõe neste rosé, dando feição alegre e primaveril ao conjunto. Completam o nariz toques de pêssego e framboesa. Na boca tem acidez gostosa. Ótimo acerto entre frescor, corpo e precisão dos aromas.

2. Château de Roquefort Corail 2021 - 91 pontos (Provence, França)

Um rosé que surpreende pela intensidade da fruta, acima da média dos provençais. Com visual salmão claro, traz no aroma morango fresco, cranberry e leve grapefruit. Na boca se mostra mais cítrico, com ótimo frescor, leve untuosidade e frescor vibrante para aliviar qualquer sensação de peso.

3. Domaines Paul Mas Rosé Claude Val 2022 - 91 pontos (Languedoc, França)

Bom rosé para beber sem compromisso e aproveitar o seu frescor. Com 50% de grenache, 30% de cinsault e 20% de syrah, traz notas de frutas vermelhas mais ácidas, como morango, corpo leve e equilíbrado.

4. Cherub 2022 - 91 pontos (Colchagua, Chile)

Rosé com estilo assumidamente frutado. Visual rosé intenso, com nariz repleto de frutas vermelhas frescas e um toque de especiaria. Na boca percebe-se um leve tanino, que reforça o estilo estruturado do vinho, com bom contraponto do frescor.

5. Navarsotillo Val de Resa 2021 - 91 pontos (Espanha)

Feito unicamente a partir da Garnacha este rosé tem visual salmão intenso, com nariz intenso com frutinhas vermelhas frescas (morango e framboesa). A ótima acidez deixa o conjunto vibrante e versátil, sem apelar para a doçura.