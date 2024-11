O que a mistura de sal e ervas pode fazer pela sua saúde? Veja receita

O excesso de sódio, presente tanto em alimentos industrializados quanto em preparações caseiras, é uma das principais causas do aumento da pressão arterial e do risco de doenças cardiovasculares. Mesmo sem perceber, muitas pessoas acabam consumindo mais sal do que o recomendado, comprometendo a saúde.

A boa notícia é que é possível diminuir o consumo de sódio sem abrir mão do sabor. A solução? Usar a mistura de sal com ervas, que combina temperos naturais como alecrim, orégano e manjericão para substituir parte do sal no preparo dos alimentos.

Benefícios das ervas e especiarias

Ao misturar ervas desidratadas com sal, você adiciona mais do que apenas sabor às suas receitas. Essas ervas são ricas em compostos bioativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger as células do corpo e a combater inflamações.

Além disso, a inclusão de especiarias como pimenta e cúrcuma na mistura potencializa os benefícios para a saúde. A pimenta, por exemplo, pode acelerar o metabolismo, enquanto a cúrcuma tem propriedades reconhecidas no combate a inflamações. Mas é importante usá-las com moderação devido ao sabor marcante. As informações são do caderno Saúde, do Estadão.

PUBLICIDADE

Como usar a mistura no dia a dia

A mistura de sal e ervas é versátil e pode ser utilizada em diversas receitas, desde carnes e peixes até no clássico arroz com feijão. Além de saudável, ela facilita o preparo das refeições, eliminando a necessidade de adicionar vários temperos separadamente.

Ao preparar o seu próprio tempero, você tem controle total sobre a quantidade de sal e os ingredientes adicionados, o que ajuda a evitar conservantes e outros aditivos comuns em temperos prontos. Guarde a mistura em um pote bem fechado e use-a em até 20 dias para garantir frescor e sabor.

Adotar a mistura de sal e ervas é uma forma simples e prática de tornar as refeições mais saudáveis e ainda surpreender o paladar com novos sabores.

Receita de sal de ervas

PUBLICIDADE

Tempere sua comida de um novo jeito usando esta mistura Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Alguns preparos pedem um toque especial na hora do tempero. Por isso, pedimos para a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, te ensinar a preparar este sal de ervas. Veja receita simples aqui.

Saiba mais: confira outras dicas de como inovar no uso de temperos naturais no Paladar.