Como melhorar o shoyu em casa usando apenas 3 ingredientes?

Embora o shoyu pareça combinar apenas com insumos japoneses, na verdade ele oferece muita flexibilidade na culinária, ao adicionar um sabor salgado e uma cor escurecida a alimentos como carnes e legumes. No entanto, o gosto pode ser forte e autêntico, e há quem prefira deixá-lo mais suave.

Na matéria de Cintia Oliveira, o sushi chef Danilo Gonçalves mencionou um jeito fácil de fazer esse processo em casa, usando apenas três ingredientes facilmente encontrados nos mercados: dashi, saquê e gengibre.

Esses ingredientes fazem toda a diferença e equilibram o sabor do shoyu, tornando-o mais suave. É o que o chef faz no restaurante japonês Imakaydashi, em que o molho serve como base para diversas receitas.

Dá para colocar em prática essa dica em casa, contando com a facilidade e os poucos ingredientes. Para testar, aposte no melhor shoyu do mercado eleito por um teste do Paladar em conjunto com especialistas.

Melhor shoyu do mercado

Segundo a opinião de especialistas, a marca MN Food oferece o melhor shoyu do mercado, recebendo o Selo Paladar. O produto, orgânico e com fermentação natural, tem aroma agradável, boa textura, coloração clara, sabor umami e sal na medida certa.

O shoyu orgânico da MN Food foi o campeão do teste às cegas. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O teste

Esse resultado foi obtido depois que os especialistas experimentaram 14 marcas de molho shoyu do mercado, avaliando cada uma quanto ao sabor, consistência, aparência e aroma, quando consumidos puros e combinados com sashimi de atum. Dessa forma, eles puderam eleger a marca de maior qualidade e formar um top 3:

Top 3

A MN Food ficou em primeiro lugar, mas outras marcas também se destacaram no teste do shoyu. A Kikkoman conquistou a medalha de prata, elogiada pelo toque herbal no aroma, sabor delicado e textura fluída. Já a Arrifana ficou em última colocação pelo leve dulçor, sal na medida e aroma delicado. Veja o teste completo para descobrir todas as marcas avaliadas.