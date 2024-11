No dia 6 de novembro, as inscrições para o Smorgasburg 2025 serão abertas. Para participar do maior festival de gastronomia criativa do mundo, é preciso passar por um processo de seleção.

Primeiro, é preciso fazer a pré-inscrição via formulário no Instagram oficial e, a partir de janeiro, os candidatos participarão da segunda etapa, o SmorgasLab, que trará um webinar com referências e preparos criativos para servir de inspiração. Na última etapa, cada um dos concorrentes deve desenvolver inovações gastronômicas que serão submetidas à curadoria do festival e, assim, 100 chefs serão escolhidos para integrar a quinta edição do Smorgasburg.

Em 2024, o festival reuniu 100 mil pessoas e mais de 100 chefs no Obelisco do Ibirapuera. Com data confirmada para 19 e 20 de julho do ano que vem, o evento será no mesmo local e seguirá com entrada gratuita.

Inscrições

Vão de 6 a 29 de novembro

Formulário para inscrições e mais informações: @smorgasburgbrasil