Como fazer snacks com cascas de legumes e frutas

É comum achar que as cascas dos alimentos devem ser descartadas, mas essa visão limita o aproveitamento total dos ingredientes. Na gastronomia, as cascas podem ser transformadas em verdadeiras protagonistas, como em snacks crocantes e cheios de sabor, que agregam textura e nutrientes às receitas.

Ao Paladar, o chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante, o confeiteiro Rodrigo Ribeiro e a chef Priscilla Herrera, do Banana Verde, explicaram maneiras de como evitar o desperdício de alimentos com preparos deliciosos e diferentes.

Snacks com cascas de legumes

Sabe aqueles petiscos crocantes que encontramos nos mercados? Há um jeito de fazer eles em casa com cascas de legumes.

Além de serem mais saborosos, também são mais saudáveis. São boas possibilidades de petisco a casca de cenoura e de batata. Para prepará-los, basta assar no forno para desidratar as cascas e depois fritar, caso queira algo mais crocante.

Snacks de cascas de frutas

Snack de casca de laranja

Quando se trata de doces, a mesma técnica de assar no forno pode ser utilizada nas frutas. As cascas cristalizadas são perfeitas para um snack aperitivo, como decoração de alguma sobremesa ou até como acompanhando de um drinque.

Receita de snack de casca de maçã cristalizada

O chef e confeiteiro Rodrigo Ribeiro ensina a fazer um petisco que serve de finalização para doces Foto: Rodrigo Ribeiro |

Essa receita de snacks com cascas de maçãs cristalizadas é perfeita para servir de aperitivo ou para acompanhar uma sobremesa, como sorvete. Você também pode usar outros tipos de casca nesta técnica para finalizar seus doces e trazer um toque crocante às receitas. Veja a receita completa.