Qual é a potência do suco de inhame com maçã? Veja benefícios e receita

Alguns sucos são bebidas poderosas, cheias de benefícios para o corpo. É o caso desta receita, da nutricionista Thaís Barca, do suco de inhame com maçã. Os dois juntos formam uma bebida única, saiba mais motivos de inserir o preparo na dieta.

Benefícios da maçã

A maçã agrada pela versatilidade e pela praticidade, afinal, não precisa nem descascar a fruta para comer. A maçã pode ser consumida in natura, sucos, mas também brilha em doces - como tortas, geleias e assada com canela. Além disso, da maçã saem produtos como a sidra e o vinagre, ambos deliciosos.

Rica em minerais, fibras e antioxidantes, a maçã apresenta propriedades anti-inflamatórias e antivirais. Além disso, ela é uma aliada na prevenção e combate de doenças cancerígenas e outras, como diabetes e hepatite. Saiba mais sobre a maçã em matéria publicada no Estadão.

Benefícios do inhame

Primo da mandioca, batata inglesa, cará, batata-doce e mandioquinha, o inhame é um tubérculo que se destaca entre os demais. Rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, o consumo de inhame traz muitos benefícios para o corpo.

Fonte de energia, melhora a digestão, regula os níveis de açúcar no sangue, promove saciedade, sendo um aliado para quem busca emagrecer, fortalece o sistema imunológico, melhora a função muscular e protege o coração. Saiba mais sobre inhame e seus benefícios em reportagem de Layla Shasta, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Receita do suco de inhame com maçã

O suco de inhame com maçã mistura todos os benefícios do tubérculo e da fruta em um único preparo. O resultado é um suco com textura mais grossa, parecida com a de uma vitamina. Além dos dois ingredientes, você vai precisar de um pouco de água, só para deixar a bebida mais homogênea.

Comece cozinhando o inhame em água. O tempo de cozimento varia, de acordo com o tamanho e com o próprio inhame, vá espetando com uma faca. Quando estiver macio, é só escorrer e reservar o tubérculo. Para a maçã, é só cortar em cubos, não precisa descascar.

Por fim, com os dois ingredientes em mãos, basta bater tudo no liquidificador. Vá adicionando água aos poucos, até ter um suco liso, veja a receita aqui. O inhame tem um sabor neutro, então é possível combinar com outras frutas, como a laranja e o limão.