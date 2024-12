O tender está caro? Saiba como fazer ele em casa

Tender, o pernil de porco, temperado, defumado e assado, precisa ter um sabor suave e uma aparência brilhante. A procura por essa peça aumenta durante o fim do ano, já que é uma das estrelas das generosas mesas comemorativas.

Para quem está achando o preço do tender no mercado salgado, apesar das diversas marcas disponíveis, pode fazer ele em casa, do zero, se aventurando na cozinha.

Para saber como alcançar o melhor resultado e aplicar as melhores técnicas durante o passo a passo, a matéria de Cintia Oliveira reuniu dicas do mestre charcuteiro Edson Navarro sobre como preparar tender caseiro. Veja três:

1. Corte do tender

Antes de começar o ideal é contar com uma boa escolha no corte. O patinho suíno, de formato ovalado, retirado do pernil do porco, é o mais tradicional, mas Navarro revela que dá para substituir por outro corte suíno de formato parecido.

2. Amarração do tender

Após a escolha e a etapa de cura, a amarração da peça é outra parte importante. Navarro cita que vale usar o barbante culinário, ou uma rede elástica para alimentos, deixando a peça mais arredondada.

3. E para assar e saber o ponto do tender?

O tender deve ser assado em temperatura bem baixa (100°C), por quatro horas. ‘’Quando a temperatura interna atingir 72°C, quer dizer que a peça está no ponto’', menciona o profissional.

Além dessas três dicas, você pode conferir outras, em relação a glaze, muito comum no preparo do tender, saber quais ingredientes e como executar a salmoura, e mais. Confira mais detalhes neste link.

Receitas de tender

Depois que o tender caseiro está pronto, pode servir em muitas combinações, como molhos, farofas e até sanduíches. Que tal testar essa união e outras receitas de tender?

Prepare em casa o salpicão de tender com abacaxi, o tender com laranja e mel, o sanduíche de tender com abacaxi grelhado, o carpaccio de abacaxi, tender e gorgonzola ou o tender com mostarda de figo e salsa verde.