Testamos 10 marcas de carvão vegetal; conheça a campeã

A marca Swift se consagrou como a dona do melhor carvão vegetal do mercado após passar em todos os requisitos do Paladar Testou. Entre seus outros cinco concorrentes, a marca se destacou por ser rápida para acender, ter uma ótima potência e sua brasa ter uma durabilidade maior.

Para o teste às cegas de dez marcas, o Paladar convidou a chef assadora Ligia Karazawa, o pitmaster Bruno Panhoca, do Rac-Coon Smoke House, o chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa, e a jornalista Danielle Nagase.

O teste aconteceu com dez churrasqueiras ao mesmo tempo, todas semelhantes para que as condições não prejudicassem o processo do carvão. Confira o Top 3:

Top 3

Swift Divininho Faixa Preta

Swift

Eleita como a melhor marca, a Swift se destacou como a dona das brasas mais rápidas, resistentes e fortes. Além disso, sua madeira de reflorestamento também se mostrou com um tamanho apropriado para aguentar até o mais demorado dos churrascos. Veja o ranking completo.

