A cantora Beyoncé anunciou uma parceria estratégica com a Moët Hennessy, divisão da gigante de luxo LVMH, para lançar sua própria marca de uísque, chamada ‘SirDavis Whisky’. Este será o primeiro empreendimento da artista na indústria de destilados, com a produção da bebida sendo realizada em sua cidade natal, Houston, Texas.

Homenagem ao bisavô

O nome do uísque é uma homenagem ao seu bisavô paterno, Davis Hogue, que viveu durante a Lei Seca. Aparentemente, ele escondia garrafas de uísque nos nós vazios de cedros para seus entes queridos encontrarem.

“Sempre fui atraída pelo poder e confiança que sinto ao beber uísque de qualidade e queria convidar mais pessoas a experimentar essa sensação. Quando descobri que meu bisavô era um homem de moonshine, senti que meu amor por uísque estava fadado. SirDavis é uma maneira de homenageá-lo, unindo-nos por meio de um novo legado compartilhado. Em parceria com a Moët Hennessy, criamos um delicioso uísque americano que respeita a tradição, mas também capacita as pessoas a experimentar algo novo e único na categoria”, disse Beyoncé sobre SirDavis, conforme o Food & Wine.

Pré-venda

O destilado será vendido por US$ 89, cerca de R$ 488, e estará disponível em varejistas selecionados nos Estados Unidos, Tóquio, Paris e Londres em setembro. Os pedidos de pré-venda começam nesta terça-feira, 20, pelo site da marca.

Composição

Com 88 proof, SirDavis tem uma lista de percentual de ingredientes incomum para um uísque americano. A bebida é feita com 51% de centeio e 49% de cevada maltada. Isso classifica tecnicamente o destilado como um centeio americano, mas que favorece a cevada maltada, que é encontrada tipicamente em uísques escoceses e japoneses, em vez do milho muito usado por destiladores americanos.

SirDavis, que é finalizado, misturado e engarrafado no Texas, também emprega um processo de envelhecimento em duas etapas: primeiro em barris de carvalho americano e, depois, com uma maturação secundária em antigos barris Pedro Ximénez. O resultado é um uísque mais suave e com mais nuances, que apresenta um perfil sutil de centeio. O processo de envelhecimento em barril tem como objetivo aumentar a viscosidade e criar um destilado que permanece por mais tempo após o gole.

Sem deixar nenhum detalhe para traz, Beyoncé também teve uma visão para a embalagem. O SirDavis é envasado em uma garrafa alta, que lembra um recipiente de perfume vintage, com um cavalo de bronze afixado no topo de um medalhão preto, que remetem às raízes texanas.

Prêmios

Antes mesmo de ser lançado, o uísque da cantora Beyoncé já acumula prêmios. O SirDavis foi inscrito anonimamente em uma série de competições de destilados antes de ser anunciado publicamente. Até o momento, o uísque ganhou Platina e Melhor da Classe para Uísque Americano do SIP Awards de 2023; uma Medalha de Ouro do New York International Spirits Competition de 2023; e uma classificação de 93 pontos do Ultimate Spirits Challenge de 2023.