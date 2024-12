Nem açaí, nem abacaxi: essa fruta brasileira é pouco conhecida, mas rica e versátil

Açaí, abacaxi, jabuticaba e maracujá são frutas brasileiras amplamente conhecidas e frequentemente escolhidas para compor receitas. No entanto, o umbu, outro fruto nativo do Brasil, ainda é pouco conhecido por muitos.

Também conhecido como cajá-mirim, o umbu, encontrado principalmente na região semiárida do Brasil, é caracterizado por seu exterior puxado para o esverdeado e interior de coloração amarelada, segundo o Agro Estadão.

Além disso, ele apresenta um sabor doce e ácido ao mesmo tempo, mas equilibrado, e por isso é utilizado em doces, sorvetes, sucos e outros diversos tipos de receitas.

Umbu, fruta exótica brasileira. Foto: Jantima/Adobe Stock

PUBLICIDADE

Receita com umbu

Crepe de umbu

Essa receita fácil inclui umbu firme, descascado e em lascas, além de outros ingredientes, e fica pronta rapidinho, podendo servir com vinagre de umbu, uma calda ácida ou açúcar cristal misturado com canela. Veja a receita completa aqui.

Receita de crepe de umbu. Foto: Neide Rigo/Estadão

Outras frutas exóticas

PUBLICIDADE

Camu-camu

A camu-camu é outra fruta exótica brasileira que se destaca porque, quando comparada com a laranja, tem 30x mais vitamina C, um nutriente que pode auxiliar nas dores de cabeça, gripe e infecções.

Além disso, ela pode ser consumida in natura, e também encaixa muito bem em receitas dos mais variados estilos, como em sucos, licores, sorvetes, geleias e smoothies. Veja mais detalhes neste link.

Buriti

O nosso solo rico também dá origem ao buriti, que, junto com o umbu e a camu-camu, integram o grupo das frutas exóticas. Esse fruto tem casca escura com aparência e textura de escamas, mas seu interior é alaranjado e macio.

PUBLICIDADE

A polpa do buriti pode ser ingerida ao natural, mas também utilizada para fazer doces, sorvetes, sucos, licores e vinhos. Esses exemplos mostram a riqueza do solo e da gastronomia do país. Saiba mais.