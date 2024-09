Vinho de banana: conheça a bebida que é sucesso na África e tem conquistado paladares

Você já ouviu falar do vinho de banana? A produção da bebida tem se popularizado principalmente em países da África, como Malawi, e tem se mostrado um negócio lucrativo para os agricultores locais.

A bebida, na verdade, surgiu de uma necessidade para não perder alimentos. O calor extremo estava fazendo com que as bananas amadurecessem muito rápido, resultando em grandes perdas, como mostra a BBC Internacional.

Plantações e mudanças climáticas

Bananas. Foto: Nataliia Makarovska /adobe.stock

Para os produtores, não se trata apenas de fazer vinho, mas também de sobrevivência e novas possibilidades diante das mudanças climáticas.

Eles costumavam cultivar perto das margens do Lago Malawi e suas plantações de banana estavam sendo levadas pela elevação do nível das águas devido ao aumento das chuvas, forçando-os a se mudar para terras mais altas, porém mais quentes, onde as temperaturas chegam a 42 °C.

Como é feito o vinho?

A produção de vinho é um empreendimento de pequena escala nos quintais das mulheres agricultoras, onde elas plantam bananas. O processo de produção de vinho acontece em um pequeno complexo com uma casa de quatro cômodos na vila de Mchenjere.

O processo é simples: as bananas maduras são descascadas, cortadas em pedaços pequenos, pesadas e misturadas com açúcar, fermento, passas, água e cobertas com limões. A mistura é então deixada fermentando por várias semanas, transformando a polpa da banana em um vinho potente e aromático, contendo 13% de álcool, semelhante ao vinho feito de uvas.

Sabor do vinho de banana

O vinho de banana pode soar incomum para aqueles acostumados aos sabores do vinho tradicional, mas para aqueles que o provaram, a experiência não é nada decepcionante. A cor pode variar do amarelo claro ao âmbar intenso, enquanto o sabor é levemente doce e frutado, geralmente acompanhado de um aroma sutil e um leve gosto de limão e banana.

O crescimento do vinho de banana no Malawi foi recebido com entusiasmo tanto por produtores quanto por consumidores. Nos mercados locais, garrafas da bebida são vendidas por US$ 3 (cerca de R$ 16,45 na cotação atual).