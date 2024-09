Vinhos de Bordeaux: os três melhores rótulos e suas características

Os vinhos de Bordeaux, no sudoeste da França, são conhecidos mundialmente por sua tradição e qualidade. A região, revelada pelos romanos no século I a.C., tornou-se um dos grandes centros de produção de vinhos graças à sua rica herança cultural e à influência de diferentes povos ao longo dos séculos. Entre as castas mais famosas da região estão a Sauvignon Blanc, a Merlot e a Cabernet Franc, amplamente utilizadas na produção de vinhos renomados.

Além do terroir favorável, um dos segredos da viticultura em Bordeaux é o uso do caldo bordalês, uma mistura de sulfato de cobre e cal virgem, utilizada para combater fungos, como o míldio, e garantir a saúde dos vinhedos. Esse método, permitido inclusive em vinhedos orgânicos, é fundamental para manter a qualidade das uvas na região. A seguir, confira três dos melhores rótulos de Bordeaux, segundo especialistas do Guia dos Vinhos:

Château Pavie Esprit de Pavie 2015

Este vinho tinto, o terceiro rótulo do renomado Château Pavie, é um exemplo da excelência dos vinhos de guarda da região. Com uma combinação densa de frutas negras, chocolate e café verde, seus taninos firmes garantem estrutura e longevidade. Avaliado com 90 pontos, é um vinho que expressa bem o potencial de Bordeaux.

Domaine du Bouscat La Gargone 2013

Com também 90 pontos, o La Gargone se destaca pela sua complexidade. Apresenta intensas notas de frutas negras maduras, licor de ameixa e cereja, com toques de cravo e alcaçuz no segundo plano. Seus taninos vigorosos harmonizam perfeitamente com pratos de bistrô, trazendo frescor e intensidade ao conjunto.

Vignobles Garzaro Château Arnaud Petit 2018

Este Bordeaux é uma referência ao estilo tradicional dos claretes, vinhos tintos de coloração mais clara. Elegante, com notas de frutas vermelhas frescas, toques terrosos de folhas secas e um final levemente doce de bala toffee e especiarias, esse vinho foi avaliado com 93 pontos. Sua elegância e complexidade fazem dele um dos destaques da região.

