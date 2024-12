Os vinhos mais caros de 2024 entre os melhores do mundo

Apaixonar-se por vinhos é um caminho sem volta. Para explorar novos rótulos, confira a seleção dos vinhos mais caros de 2024, destacados entre os melhores do mundo. Os preços estão em dólares com conversão para o real. Veja a lista completa, com base nas informações da Wine Spectator, que pode ser conferida, em inglês, aqui.

Vinhedos da Concha y Toro, uma das vinícolas mais procuradas pelos brasileiros Foto: J.F.DIORIO

Don Melchor

A medalha de ouro é da América Latina! O vinho Don Melchor, da vinícola chilena Concha Y Toro, ocupa o primeiro lugar do ranking. No paladar, a bebida traz notas de cassis, alecrim seco, pimenta branca, framboesa e ameixa. (US$ 175 dólares ou R$ 1065 reais)

Beaulieu Vineyard

Outro cabernet sauvignon, mas esse diretamente de Napa, na Califórnia. Essa é a pedida ideal para quem gosta de sabores mais complexos e intensos. Segundo especialistas, os sabores remetem a groselha, amora e alcaçuz. (US$ 170 dólares ou R$ 1035 reais)

Antinori

Não há boa lista de vinhos que não cite, pelo menos, uma produção italiana. No paladar, destaca-se, principalmente, a acidez vibrante. É um tinto cheio de sabores, mas muito harmônico. (US$ 180 dólares ou R$ 1096 reais)

Chimney Rock

Vinho chique, exuberante, mas ainda contido no paladar. Esse é o Chimney Rock, que traz açaí, amora e cassis, em uma textura, dita por especialistas, como quase cremosa, que desliza e derrete. (US$ 120 dólares ou R$ 730 reais)

Domaine du Vieux Télégraphe

Outro país que brilha na produção de vinhos, com trabalho reconhecido no mundo inteiro, é a França. O Domaine du Vieux Télégraphe é um vinho aromático e forte. As notas de frutas são encobertas por um sabor mais potente. (US$ 114 ou R$ 694 reais)

Bergström

Nome alemão, mas que vem diretamente dos Estados Unidos, o Bergström é um vinho, como dito pelos especialistas, dinâmico e sedutor. Os sabores predominantes trazem notas de framboesa, morango e pétalas de rosa. (US$ 100 ou R$ 608 reais)

Fattoria Le Pupille

Puro e intenso, esses são os melhores adjetivos para descrever o Fattoria Le Pupille. O vinho italiano traz aromas e sabores de groselha, amora, mirtilo, violeta e ervas silvestres. A acidez e o tanino refinado chamam atenção desse tinto de classe. (US$ 110 dólares ou R$ 669 reais)

Kistler

Notas de romã, cereja e coulis de amora, o vinho Kistler é envolto em uma acidez enérgica. Ao final, os sabores trazem íris, hibisco, anis e madeira de maçã. São sabores fortes e que encantam o paladar. (US$ 110 dólares ou R$ 669 reais)

No Stag’s Leap Wine Cellars o sabor que permanece na boca é o de amora. O vinho é elegante e refinado, e também traz notas de violeta, íris e anis, que elevam, ainda mais, o sabor final. (US$ 375 dólares ou R$ 2283 reais)

Burgess

Para especialistas, o Burgess é um vinho atraente. Os sabores apresentados são maduros, com notas de amora, anis e maçã. Para complementar, um toque de violeta, que mantêm o equilíbrio e o frescor. (US$ 145 dólares ou R$ 883 reais)

Sullivan

Maduro e bem estruturado, o Sullivan traz uma sensação de frescor, com notas que levam a cassis e madeira de maçã. A sensação é de água na boca, com sabor quase salgado e de ferro ao final da degustação. (US$ 130 dólares ou R$ 791 reais)

Domaine de la Janasse

Um vinho potente, com gosto de alcaçuz, cereja, ameixas e especiarias. A energia desse vinho é impressionante, com fundo de chá preto. É uma bebida quase hedonista, com integridade e equilíbrio. (US$ 125 dólares ou R$ 761 reais)

Trimbach

Um vinho gentil e cheio de personalidade. O Trimbach apresenta sabores de maçã, especiarias, pera e marmelada. Além disso, no sabor aparecem notas de raspas de limão e semente de erva-doce. (US$ 113 dólares ou R$ 668 reais)

Louis Latour

Rico e picante, esse tinto apresenta amplos sabores de cereja, framboesa e rosa mosqueta. Sedoso e com uma ótima sustentação de. O vinho apresenta excelente harmonia, cheio de potencial. (US$ 240 dólares ou R$ 1461 reais)

Almacerro

O Almacerro é um vinho bem construído. Durante a degustação, é possível sentir sabores concentrados de groselha e ameixa. No final, tudo é fresco, ainda com notas salgadas de louro. (US$ 225 dólares ou R$ 1370 reais)

VHR

O VHR é elegante e deslumbrante. Neste tinto, brilham sabores de framboesa, amora e groselha, com notas finais de anis, violeta e especiarias. Durante a degustação, é possível sentir um sabor sutil de hibisco. (US$ 275 dólares ou R$ 1674 reais)

M. Chapoutier Esse Hermitage

Para quem busca vinhos intensos e concentrados, o M. Chapoutier é a opção perfeita. No paladar, as notas de ameixas e cereja misturam-se ao de incenso, com forte gosto mineral. (US$ 149 dólares ou R$ 907 reais)

Annulus

Rico e denso, o Annulus oferece notas de redução de ameixa, groselha preta e amora, combinadas com grafite, raiz de alcaçuz e toques de casca de noz. Na boca, a sensação é ampla e profunda, um grande vinho. (US$ 250 dólares ou R$ 1522 reais)

Rotem & Mounir Saouma

Poderoso e elegante. Os sabores se aproximam de maçã e carvalho. No paladar, o gosto é elegante, moderno e bem executado. Vai impressionar os amantes de vinhos. (US$ 155 dólares ou R$ 943 reais)

A premiação Wine Spectator é uma das mais prestigiosas do mundo do vinho Foto: Valentyn Volkov/Adobe Stock

O que é a premiação Wine Spectator?

A premiação Wine Spectator é uma das mais prestigiosas do mundo do vinho, concedida pela revista americana Wine Spectator. Ela avalia e classifica os melhores vinhos do mundo, com base em degustações realizadas por especialistas, considerando critérios como qualidade, sabor, e complexidade.