Vinhos sem álcool podem ser considerados vinhos? Veja o que o especialista diz

Já se sabe que os vinhos caíram no gosto do brasileiro e tem espaço reservado para diversos momentos da rotina, como jantares e comemorações. Além disso, a bebida também aparece em muitos pratos como um ingrediente coringa para ressaltar o sabor e trazer novas harmonizações.

Entretanto, você sabia que também existe uma dúvida sobre a versão não-alcoólica da bebida ser ou não considerada vinho de verdade? Confira agora o que os especialistas acham:

Vinho sem álcool

Rodolfo Bastida, anfitrião da Ramón Bilbao, vinícola de Rioja, região do norte da Espanha, para a matéria de Fernanda Meneguetti no Paladar, explica que o processo de fermentação é a base do que é o vinho.

“O que define o vinho é o processo fermentativo e o que define o sem álcool é um processo industrial. É um substrato que tem acidez, que tem certas lembranças de vinho, mas que precisa ser recomposto. Eu chamo de vinho, mas não é comparável com o vinho padrão, porque é preciso acrescentar muito açúcar, aromas e no final você está fazendo praticamente um refresco”.

O enólogo ainda pontuou sua opinião sobre considerar vinho com pouco teor alcoólico como uma categoria de vinho, entretanto “Se as pessoas quiserem desenvolver bebidas não alcoólicas à base de uva, tudo bem, mas não deveria ser considerado vinho”. Entenda mais sobre o debate aqui.

Sobremesas e vinhos

Aroma

Guia dos vinhos

