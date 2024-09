3 vinícolas imperdíveis próximas a São Paulo para quem ama vinho e natureza

Após encaramos um longo período de isolamento social, o turismo com experiência se tornou uma forma de nos reconectarmos com o mundo. E, hoje, o que não faltam são novas formas de lazer para sair da rotina. Uma das alternativas de entretenimento que se popularizou em São Paulo, por exemplo, é o enoturismo. De acordo com a matéria da Ana Lourenço, repórter do Estadão, essa prática que procura englobar mais da natureza, com passeios a céu aberto, traz em sua maioria uma visita a propriedades, paisagens maravilhosas, aula sobre o terroir da região e claro, a degustação de vinho.

Outro ponto interessante, é que você não precisa necessariamente ser um especialista em vinhos para curtir o passeio, se apenas o aprecia já basta para participar das diferentes atrações disponíveis nos locais.

Confira a seguir 3 vinícolas espalhadas por regiões próximas a São Paulo, cada uma com uma forma diferente de apreciar essa bebida alcoólica produzida pela fermentação do suco de uvas e rica em diversidade.

Vinícola Góes

A primeira sugestão é a vinícola Góes, situada em São Roque, a aproximadamente duas horas da capital paulista. Esta vinícola, uma das mais renomadas da cidade, destaca-se por sua produção anual de mais de 17 milhões de garrafas de vinho. Além de participar da vindima, a tradicional colheita das uvas, os visitantes podem desfrutar de degustações de vinhos. Um detalhe interessante é que o local também oferece atividades físicas ao redor dos vinhedos, como passeios de bicicleta, que atraem a atenção de muitos visitantes.

Vinícola Terrassos

Outra sugestão de vinícola próxima a São Paulo está localizada em Amparo, a cerca de 130 km da capital. Lá, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a uva Máximo, cultivada exclusivamente na região. Além disso, a vinícola oferece a degustação de mais de 12 tipos de vinhos, proporcionando uma experiência rica e diversificada para os apreciadores da bebida.

Vinícola de Stella Valentino

A repórter do Estadão descreveu este local como ideal ‘para quem gosta de prosa e vinho.’ Se você, leitor, busca um ambiente mais reservado para desfrutar a companhia de familiares e amigos, essa vinícola é o lugar perfeito. Situada em Andradas, Minas Gerais, perto da divisa com São Paulo, ela convida os visitantes a conhecerem um charmoso casarão centenário que pertenceu ao fundador José Stella. Além do cenário histórico, a vinícola oferece uma degustação harmonizada que promete encantar os amantes do vinho.

Guia dos Vinhos

