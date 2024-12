Final de ano não é apenas época de festas natalinas, mas também de reunir amigos e colegas de trabalho para confraternizações. Em São Paulo, restaurantes com gastronomias diversas organizam seus espaços e menus para receber grupos com boa comida e bebida.

A seguir, confira uma seleção de 13 restaurantes para a sua confraternização de fim de ano.

Soffio Pizzeria

Dividida em dois andares, a Soffio Pizzeria tem, em seu primeiro andar, 40 lugares que podem receber um encontro de terça a quinta-feira em novembro e de segunda a quinta-feira em dezembro. Com receitas de pizzas preparadas pelo melhor pizzaiolo da América Latina e o 72° melhor do mundo, Dani Branca, a casa oferece uma experiência de pizza napolitana contemporânea com coberturas nada óbvias.

Onde: R. João de Sousa Dias, 281 - Campo Belo, São Paulo. (11) 91361-6196. Em novembro, de terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 18h30 às 22h30. Em dezembro, também às segundas, das 18h às 23h. @soffiopizzeria

Borgo Mooca

O Borgo Mooca, que une a tradição italiana com uma abordagem contemporânea, oferece o Bargo, seu bar subterrâneo, como opção para confraternizações de fim de ano. Localizado na Rua Barão de Tatuí, na Santa Cecília, o espaço intimista tem capacidade para até 45 pessoas. No cardápio, pratos como o Tuna Tartar Sando e o Bolovo de Linguiça Blumenau. A carta de coquetéis, assinada por Renata Nascimento, apresenta drinques autorais que exploram diferentes influências culturais.

Onde: Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília, São Paulo – SP. (11) 97574-3213. Segunda, das 19h às 22h30; terça a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30; domingo, das 12h às 17h. @borgomooca

Gero Panini

Sob o comando do chef executivo Luca Gozzani, o Gero Panini é perfeito para quem busca um espaço mais descontraído para confraternizar, sem abrir mão da excelência em serviço e gastronomia característicos do grupo. Lá, os clientes contam com uma seleção de pratos com inspiração italiana, com destaque para os sanduíches tradicionais feitos com ingredientes de alta qualidade. Para iniciar a refeição, indicamos a pizza (R$ 44) da seção ‘para compartilhar’, que consiste em massa de pizza com molho de tomate, mozzarella de búfala e manjericão. Entre os panini, carro-chefe da casa, o caprese (R$ 82), com mozzarella, tomate, orégano e manjericão, e o presunto cru (R$ 86), com queijo brie, alface e tomate, encantam os clientes. Já para quem prefere os pães mais fininhos das piadinas, a salmão defumado (R$ 94) com cream cheese, tomate e alface chega à mesa fresca e deliciosa. O menu ainda conta com opções de massas, saladas, hambúrgueres e doces.

Onde: Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso – Cidade Jardim. (11) 3198-9491. Segunda a quinta, das 12h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h.

Gero Panini conta com sanduíches tradicionais feitos com ingredientes de alta qualidade Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

Miya Wine Bar

Se o desejo for celebrar o fim do ano apreciando um bom vinho, a carta do Miya Wine Bar, com unidades na badalada região do baixo Pinheiros e no movimentado bairro de Campo Belo, contempla mais de 90 rótulos de vinho, que podem ser servidos em taças ou garrafas. O menu, ideal para ser degustado, devagarinho, entre uma taça e outra, conta com a assinatura do renomado chef Flávio Miyamura. Entre as entradas da casa, a famosa e premiada Tostada de Milho (4 unidades R$69), que leva atum marinado, maionese de wasabi e saladinha de algas, é um ícone do bar. Entre os pratos principais, destaca-se o Arroz de Pato (R$ 79) com kinchi e chorizo espanhol, que harmoniza perfeitamente com um vinho tinto de corpo médio ou encorpado. Para finalizar a refeição, a Rabanada do Chef (R$ 42) com calda, sorvete de baunilha e geleia de frutas vermelhas é irresistível.

Onde: Rua República do Iraque, 1038 - Campo Belo. (11) 94810-0897. @miyawinebar.

Varal

Numa charmosa casa dos anos 40 em Pinheiros, o Varal Bar oferece um ambiente aconchegante e descontraído para confraternizações de fim de ano. O espaço é amplo e conta com áreas variadas para grupos, como o túnel decorado com caquinhos e um jardim ao ar livre. No cardápio, pratos ideais para compartilhar e uma carta de drinques recheada de coquetéis à base de cachaça.

Onde: Rua Artur de Azevedo, 636, Pinheiros. (11) 96636-0310. Terça a quinta-feira, das 19h às 0h; sexta, das 19h às 1h; sábado, das 17h às 0h.

Temperani Cucina

Para os fãs de culinária italiana, o Temperani Cucina é uma ótima opção. Sob comando do chef Antonio Maiolica, um dos destaques do cardápio é o Cavatelli alla Norcina (R$ 94), uma massa de sêmola de grano duro feita na casa, acompanhada de linguiça fresca, creme de queijo e trufa negra, que proporciona uma explosão de sabores. Para os amantes da carne, a Cotoletta di Maiale (R$ 109) feita com 350g de prime Rib suino empanado e frito, presunto cru e parmesão, gratinado no forno com fonduta de queijos e salsa trufada. O cardápio ainda conta com uma seção de pizzas. Entre elas, a clássica Marinara (R$ 54) com molho de tomate, orégano, alho e manjericão, e a deliciosa Capricciosa (R$ 69) com molho de tomate, flor di latte, presunto artesanal, alcachofra, cogumelos e azeitonas. Para a sobremesa, nada melhor do que um autêntico Tiramisú (R$ 34) italiano preparado com creme de mascarpone e café expresso, bolacha champagne e cacau em pó.

Onde: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. (11) 2674-0843. Segunda e terça-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quarta e quinta-feira, das 12h às 23h30. Sexta-feira e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h. @temperanicucina.

O ambiente do Temperani Cucina Foto: Temperani Cucina/Divulgação

A Casa do Saulo

A Casa do Saulo traz gastronomia tapajônica preparada por Saulo Jennings, único chef Embaixador da ONU para o turismo do Brasil. No primeiro andar da casa está o Bar de Pirarucu, com grandes mesas redondas onde um grupo de 55 pessoas pode realizar seu encontro de fim de ano, regado a tacacá, bolinhos de piracuí e arroz de pato, entre outras especialidades do Pará.

Onde: R. Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia. (11) 91687-0039. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

Uru Mar y Parrilla

Neste restaurante de comida uruguaia, o cliente pode optar por cortes especiais de carnes com acompanhamentos diversos ou ostras vivas que ficam no aquário do salão principal. O ambiente é decorado com referências aos quatro elementos da natureza. Além disso, o teto retrátil, portas e janelas ficam abertos para entrada de luz natural, criando uma atmosfera serena, para quem não dispensa o contato com a natureza. Para quem quer mergulhar de cabeça na culinária dos vizinhos latinos, as Empanadas (R$17) nos sabores carne, queijo, linguiça parrillera com queijo e queijo com cebola brilham. Entre os principais, a casa tem como destaque, além dos cortes nobre de carne, a Paella URU (R$ 199 para duas pessoas), servida com camarão, lula, marisco, vôngole e finalizada com camarão pistola grelhado. Além disso, os clientes podem optar pelo tradicional sanduíche uruguaiano Choripán (R$ 44) servido com chorizo parrillero, maionese da casa e salsa criolla. Para a sobremesa o Montevidéu (R$ 42) combina bolo cremoso de chocolate 70% com calda de brigadeiro derretido na hora, crumble de avelã e castanhas e sorvete de baunilha.

Onde: Rua Emília Marengo, 109 – Jardim Anália Franco. 11 2308-9499. Segunda a quarta-feira, das 12h às 23h. Quarta a sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 21h. @urumaryparrilla.

Les Deux Magots

Com mais de um século de história, a unidade de São Paulo do mítico café Les Deux Magots conta com cardápio do chef Pascal Valero para todos os momentos do dia e espaços definidos que podem ser reservados para uma comemoração mais íntima. A biblioteca acomoda 35 pessoas; uma área mais reservada, 25 pessoas; e toda a parte interna, 90 pessoas. A gostosa varanda pode ser fechada para 55 pessoas. O menu inclui croques, saladas, carnes e peixes, entre outras delícias da gastronomia francesa.

Onde: R. Colômbia 84, Jardim Paulista. (11) 96591-9793. De segunda a sábado, das 8h30 às 23h30; domingo, das 8h30 às 22h30. @lesdeuxmagotsbrasil

A Casa de Antonia

Além do grande salão principal, A Casa de Antonia, da chef Andrea Vieira, tem duas salas com um espaço mais privativo para eventos. Na sala nos fundos, há lugar para 32 pessoas e a sala menor, para 16 pessoas. O cardápio conta com opções que vão do café da manhã ao jantar. Do bar, saem drinques clássicos e autorais, e a adega reúne mais de 100 rótulos de vinhos.

Onde: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional. (11) 91926-8048. Segunda a quarta, das 9h às 22h; de quinta a sábado, das 9h às 23h; domingo, das 10h às 20h. @acasadeantonia

O salão do café e bistrô Casa de Antônia, no Conjunto Nacional Foto: Studio Mió / DIVULGAÇÃO

Paparoto Cucina

O Paparoto Cucina, comandado pela chef Dayse Paparoto, oferece um espaço ideal para confraternizações de fim de ano na unidade do complexo Parque da Cidade. O restaurante dispõe de três áreas exclusivas para eventos. No cardápio, criações autorais como o Filetto grelhado envolto em massa crocante e o Pappardelle com Ragu de Cordeiro. Entre as sobremesas, o Vaso é ideal para compartilhar.

Onde: Av. das Nações Unidas, 14401, Torre Aroeira - Chácara Santo Antônio, São Paulo. (11) 98765-4321. Segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h. @paparotocucina

A Casa da Esquina

Localizada em um charmoso endereço, A Casa da Esquina é o espaço ideal para reunir amigos, familiares ou colegas de trabalho. No segundo andar, o ambiente exclusivo para grupos é perfeito para as celebrações de fim de ano. Sob o comando da chef Giovanna Grossi, o cardápio surpreende com petiscos como a coxinha de rabada e o pastel de lula defumada.

Onde: Rua Vupabussu, 329 – Pinheiros – São Paulo/SP. Quarta e quinta: 12h - 15h / 17h - 0h; sexta e sábado 12h - 0h; domingo 12h - 18h.

Osso

O Osso São Paulo oferece uma experiência especial na Sala do Chef, um espaço privativo criado para degustações e eventos fechados. Isolada do salão principal e com uma mesa única que comporta grupos de até 12 pessoas, a Sala do Chef permite que o cliente acompanhe o trabalho da equipe durante o preparo dos pratos.

Onde: Rua Bandeira Paulista 520 – Itaim Bibi. (11) 3167-3816. Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta, das 12h às 15h30 e das 19h à 0h; sábado das 12h à 0h; domingo, das 12h às 18h.