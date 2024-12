O bairro do Ipiranga, em São Paulo, não é apenas um reduto histórico com museus e tradições marcantes, mas também um destino gastronômico em transformação. Entre cantinas, hamburguerias e docerias, as pizzarias locais se destacam, oferecendo desde receitas clássicas até criações inusitadas que surpreendem. Além, claro, das napolitanas.

Se você é apaixonado por pizzas de qualidade, feitas com ingredientes selecionados e técnicas que valorizam o sabor, o Ipiranga é o lugar certo. Aqui, reunimos cinco pizzarias imperdíveis que fazem jus à fama do bairro como um polo gastronômico de respeito.

Di Bari

A Di Bari, pizzaria que ficou dentre as melhores da América Latina no ranking de 2024, é daquelas apostas certeiras: com pizzas individuais, ela conquista com ingredientes frescos e propostas de sabores um tanto quanto inusitadas, como a pizza de linguiça de javali (com molho de tomate, linguiça de javali, queijo vale do testo e creme de alho poró, entre R$ 68 e R$ 95). Não gosta de sabores diferentes assim? Pode ir de Tulha (entre R$ 65 e R$ 94), que substitui bem a muçarela, ou com a ótima de Pepperoni (que sai entre R$ 67 e R$ 92).

Onde: Rua Bom Pastor, 1496, Ipiranga. 2591-0208. 18h/23h (fecha seg.).

Óstia Pizza

A Óstia é uma pizzaria estilo napolitana 100% sem glúten -- a casa afirma que é a primeira do País. Com receita exclusiva desenvolvida pelo chef Yuri Bonarde, com o objetivo de preservar a autenticidade e a textura da pizza napolitana, a nova casa garante uma experiência gastronômica que agrada tanto aos celíacos quanto àqueles que optaram por seguir uma dieta sem glúten. Na Óstia, é possível encontrar um cardápio que oferece clássicos da pizza italiana, como a Muçarela (R$ 62, molho de tomate pelati, fior di latte e orégano fresco); Marguerita (R$ 64, molho de tomate Pilate, fior di latte, manjericão e parmesão); Zucchini (R$ 61, molho de tomate Pilate, abobrinha laminada, fior di latte, manjericão e parmesão); Caprese (R$ 64, molho de tomate pelati, fior di latte, manjericão, tomate grape e azeitonas pretas); dentre outras. Todas as pizzas são individuais.

Onde: Rua Costa Aguiar, 1421 - Ipiranga. Horário de Funcionamento: Quarta a Domingo das 18h às 23h.

A simpática fachada da Óstia Pizza, no Ipiranga Foto: Gabriela Brazão/Divulgação

Pizzaria do Tio Gino

Às 18h em ponto a clientela começa a chegar na antiga pizzaria do Tio Gino, localizada no número 615 da rua Labatut, no Ipiranga, e Maria Neutiles, proprietária do estabelecimento, é quem desempenha o papel de maître. Recebe, abraça e coloca o papo em dia. Aqueles que chegam lá estão de olho, dentre outras coisas, na pizza de calabresa, feita com defumação própria. As peças de linguiça chegam frescas e são colocadas para secar na boca do forno à lenha por cerca de dois dias. Quando ela atinge o ponto ideal - consistente por fora, mas ainda macia por dentro-, é fatiada, armazenada na câmara fria e estocada para rechear a pizza de calabresa com cebolas, que sai por R$ 82. A pizza de mussarela também faz sucesso, e combinada com o molho de tomates ralados, monta o principal carro-chefe do Tio Gino, pelo valor de R$ 65. Também não dá para sair do Tio Gino sem experimentar o antepasto de berinjela, que serve até 3 pessoas com folga, e sai por R$ 50.

Onde: Rua Labatut, 615, Ipiranga. (11) 2273-6799. De terça a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 00h. Domingo das 18h às 23h. Fecha às segundas.

SAO PAULO SP 07/12/2022 PALADAR - PIZZARIA TIO GINO - A pizzaria Tio Gino no bairro do Ipiranga, zona sul de Sao Paulo . FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

Dom Lucas

A Dom Lucas é uma pizzaria que equilibra tradição e criatividade no coração do Ipiranga. Além de um pequeno salão de delivery, a casa conta, bem ao lado, com um salão para comer ali mesmo. Seu cardápio oferece opções clássicas e receitas autorais, como a pizza Dom Lucas I (R$ 89), com presunto, Catupiry e champignon, e a deliciosa e pouco usual Chilene (R$ 95), que combina mussarela, atum, calabresa, cebola e parmesão.

Onde: Rua Costa Aguiar, 1728 - Ipiranga. (11) 2068-1212. Todos os dias, 17h30/00h.

Sala Vip

Na Sala Vip, de propriedade do delegado Osvaldo “Nico” Gonçalves, o charme está na sofisticação e no sabor das pizzas preparadas com técnicas artesanais. Com um forno à lenha que perfuma o salão, a casa é conhecida por sabores como a Quatro Queijos, com mussarela, Catupiry, gorgonzola, parmesão e azeitonas, e pela subestimada pizza que leva o nome da casa, Sala Vip, com peito de peru defumado, catupiry, cerejas e azeitonas. A pizzaria ainda tem um bom cardápio de sobremesas, como creme de papaya e o Choco Vip, com sorvete de chocolate, farofa, marshmallow, cobertura, chantilly e waffer.

Onde: R. Cisplatina, 195 - Ipiranga. 2914-8181. 18h/23h30 (fecha seg.).