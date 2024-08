Dia dos Pais é uma data comemorativa que não merece passar em branco. Se quer comer bons pratos em casa, mas sem sujar muita louça e panelas, além de evitar passar tempo no fogão, boas notícias: vários restaurantes estão com opções variadas de doces e salgados.

A seguir, confira uma seleção de Paladar de encomendas para Dia dos Pais, indo desde pratos com peixe, passando por massas e comidas brasileiras, até chegar nas sobremesas.

Mesa III

A chef Ana Soares criou um cardápio completo para um almoço especial de Dia dos Pais em sua Mesa III Pastifício. Autora de massas especiais, a chef desenvolve criações desenhadas, moldadas e recheadas à mão, em um processo artesanal. Para o Dia dos Pais, ela sugere o ravioli de cogumelos com camembert e crocantes de nozes (R$ 77, 400g), ótimo com o creme parmesão (R$ 59, 400ml) ou Creme funghi (R$ 59, 400ml). Também entre as opções para a data, o raviolone de carne assada, manjerona, raspas de limão (R$ 68, 400g) pode ser servido com o molho delicado de champignons (R$ 60, 400ml) ou o creme de limão (R$ 59, 400ml). O nhoque cavatelli verde (R$ 40, 400g) tem como sugestão de acompanhamento o ragu de ossobuco (R$60, 400ml). Ainda entre as massas, outra especialidade da chef que faz parte do cardápio festivo é a lasagna mac’n’cheese com polpetinhas (R$270, serve 5 pessoas e é montada no pergaminho).

Onde: R. Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. 11 94746-2417. Seg. a sex., 9h/19h; sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h. Mais um endereço. Loja online (loja.mesa3.com.br) com entregas para toda a cidade de SP – frete sob consulta.

Tatin chocô, pera e amêndoas é outra opção de Dia dos Pais no Mesa III Foto: Laís Acsa

Ghee Banqueteria

A Ghee Banqueteria, dos sócios Oghan Teixeira e Paulo Neves, traz menu especial para o Dia dos Pais. De entrada, mini papas bravas com aioli de páprica (R$ 90/12 unidades), bolinho de siri catado com camarão, acompanhado de pimentinha artesanal (R$ 160/12 unidades), cubos de salmão defumado com flocos de pistache, acompanhados de molho de redução de romã (R$ 160/12 unidades), dentre outros. De principais, bacalhau de forno (R$ 690/serve até 6 pessoas), preparada com bacalhau Gadus Morhua ao azeite do mediterrâneo com mini batatas, brócolis, tomatinho, cebola, ovos, olivas negras e alho assado e lasanha com costela desfiada ao molho bechamel de funghi porcini (R$ 430/2kg). De sobremesa, pudim de leite (R$ 210), torta waffer de nutella com ganache de chocolate belga (R$ 380), tiramisú Pandoro (R$ 490) e semifredo de dois chocolates (R$ 280).

Sobre: Menu completo de Dia dos Pais: https://www.ghee.com.br/cardapio/dia-dos-pais/. 11 99925-7045. Entregas: São Paulo capital, interior de São Paulo e litoral de São Paulo. Instagram: @gheebanqueteria.

Chef Aprendiz

Dia dos Pais é momento de celebrar, lembrar e refletir. E nada melhor do que fazer isso à mesa. É o que propõe o projeto Chef Aprendiz, através de uma ação para esta data comemorativa. Dentre as opções de pedidas, torta de frango cremoso e quiche de mix de cogumelos com queijo (vegetariana). Cada uma pode ser compartilhada entre 10 a 12 pessoas e os valores são de R$150. Você pode optar por retirar a quiche na sede do projeto, a Casa Chef Aprendiz, ou receber no local que desejar. Vale lembrar que você também auxilia diretamente o Chef Aprendiz, projeto de desenvolvimento humano que utiliza o ensino da gastronomia como meio de transformação e inclusão social.

Onde: Pedidos de 11/07 a 07/08/2024. Valor: R$150,00. Informações e pedidos: (11) 95086-8583.

Glacé Pâtisserie

Sob a batuta de Marcella Calhado, a Glacé Pâtisserie, em Perdizes, traz ideias de doces para encomendas para o Dia dos Pais. Dentre as opções, torta cheesecake de frutas vermelhas com farofinha de pistache (R$ 240) para até doze pessoas. Além, é claro, dos doces fresquinhos disponíveis nas vitrines, como as tartelettes de blueberries & amoras com brigadeiro branco (R$ 19), os macarons de framboesa com pistache (R$ 19), bombas de massa choux recheadas com creme de pistache ou caramelo e avelãs (R$ 16), o clássico Paris-Brest (de amêndoas e creme praliné, R$ 19) e os macarons tamanho G, com frutas vermelhas on top (R$ 19), além dos minibolos em versões de 150 g de bolos de casamento, como os de nozes com doce de leite, red velvet e o 2 Amores (de brigadeiro belga ao leite e branco). Cada um pelo valor de R$ 19. Para pronta entrega ou encomenda.

Onde: R. João Ramalho, 997, Perdizes. 11 91552-4079. 9/19h (dom., 9h/16h).

Glacé Pâtisserie terá, dentre outros pratos para encomenda no Dia dos Pais, cheesecake Foto: Ana Schad

Felice e Maria

A rotisserie do Felice e Maria, do restaurateur Massimo Ferrari, localizada na Vila Olímpia, na capital paulista, é um restaurante de culinária italiana tradicional. Mas, para a data, Massimo abre uma exceção no cardápio e sugere para a data seu famoso leitão desossado à pururuca, uma receita com raízes portuguesas e fortes ligações com Minas Gerais, acompanhado de um gnocchi de batata de massa fresca. Para a sobremesa, uma das especialidades da casa: torta de chocolate com laranja. Todos os pratos e sobremesas são preparados em porções para 4 a 6 pessoas. A rotisserie atende apenas por encomenda de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h. Aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 15h. Pedidos para o Dia dos Pais devem ser realizados até 10 de agosto. Preços sob consulta.

Mais informações e encomendas: (11) 97643-7010 e (11) 3849-2504.