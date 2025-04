50 Top Pizza Latin America: premiação acontece hoje no Rio de Janeiro

A segunda edição da lista do 50 Top Pizza Latin America acontece nesta quinta-feira (10) no Rio de Janeiro. A organização italiana do 50 Top Pizza, que organiza premiações, guias e rankings sobre pizza em todo o mundo desde 2017, vai divulgar a lista das melhores pizzarias da América Latina de 2025 a partir das 18h (horário de Brasília).

A expectativa é alta para ver pizzarias brasileiras dominando boa parte da lista. Em 2024, o Brasil apareceu em peso nas listas regionais e mundiais da organização. Das 10 primeiras posições do ranking latino, o Brasil conquistou 5 espaços: Leggera Pizza Napoletana (1° lugar), QT Pizza Bar (2° lugar), A Pizza da Mooca (4°), Unica Pizzeria (7° lugar) e Ferro e Farinha (9° lugar). Matheus Ramos, do QT Pizza, também foi eleito como o melhor pizzaiolo do mundo em 2024.

A Pizza da Mooca foi eleita como a quarta melhor pizzaria da América Latina pelo ranking em 2024 Foto: Mário Rodrigues/Divulgação

Não é apenas a qualidade das pizzas e dos ingredientes que é levada em consideração na hora de incluir uma casa no guia do 50 Top Pizza. Segundo o site da organização, elementos como ambiente, serviço, escolhas para a harmonização de bebidas e até mesmo o gerenciamento de filas de espera contam pontos na hora de conquistar um lugar na lista das melhores pizzas do mundo.

“Especialmente quando se trata de pizza e pizzarias, o sorriso é um elemento indispensável, porque uma pizzaria é um lugar de alegria. Costumamos repetir para nossos inspetores que o sorriso é um dos melhores ingredientes”, comenta Albert Sapere, um dos fundadores do 50 Top Pizza.

O evento acontece nas dependências da unidade da Bráz Pizzaria do Rio de Janeiro. A rede foi eleita como a 4ª melhor rede de pizzarias do planeta em 2024.