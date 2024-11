A Joya não é só mais uma boulangerie da Vila Madalena

Sob a batuta da confeiteira Isabela Honda, a nova Joya não é só mais uma boulangerie da Vila Madalena. Explico: a nova casa se destaca porque tudo ali foi pensado em seus mínimos detalhes. Da área de produção – que separa padaria, confeitaria, cozinha quente e estoque –, aos pães de fermentação natural, sanduíches e doces de encher os olhos, passando pelo salão, ao mesmo tempo espaçoso e aconchegante, que convida a uma visita sem pressa, seja para o café da manhã, brunch ou um dia de “boulangerie office” (há tomadas disponíveis perto das mesas, além de internet via satélite).

O cardápio lista pedidas para essas e outras ocasiões. Tem iogurte grego (R$ 16) e granola feitos na casa, pão de queijos brasileiros (R$ 18, três unidades), shakshuka toscana (R$ 38), com molho de tomate, sourdough, linguiça toscana e ovo perfeito, ovos cremosos (R$ 18).

Sanduíche de rosbife no croissant da Joya. Foto: Juliana Primon/Divulgação

Na seção de sanduíches, ao lado dos clássicos croque monsieur (R$ 45) e madame (R$ 51), a versão de rosbife no croissant (R$ 55), incrementada com aïoli, óleo de cebolinha e salsa criola, é um dos destaques. Vegetarianos e veganos têm como opção o de creme de castanha de caju, shiitake grelhado, miniagrião e raspas de limão-siciliano no pão sourdough.

Entre as tartines, dê uma chance à de gravlax e figo (R$ 48), que, olhe só, não é feita com salmão. No dia da visita do Paladar, fatias de cavalinha curada coroavam o pão de pão de fermentação natural com coalhada, figos grelhados, dill e limão-siciliano. Também chama a atenção a que combina pão de gorgonzola, creme de avocado, minicenouras grelhadas, rama de cenoura e laranja bahia (R$ 45).

Antes de escolher a bebida, saia do automático e veja com calma as opções autorais (principalmente as geladas). A casa produz os próprios xaropes, incluindo os kosos, que são obtidos num processo de fermentação de frutas. O espresso tônica peach (R$ 23), por exemplo, ganha bossa com um koso de pêssego. Outra combinação de sucesso é a de leite, matchá e koso de morango (R$ 25). Até o mate com tangerina gelado (R$ 18), que poderia cair no lugar comum, surpreende ao chegar na mesa com uma espuma supercremosa (ele é nitrogenado e tirado da torneira, tipo chope).

Os doces

Cá entre nós, tem muito entremet por aí que só tem beleza e deixa (muito) a desejar na boca – o famoso bonitinho, mas ordinário (com gosto de nada e textura gelatinosa). Ocorre que na Joya esse não é o caso. Lindos de morrer, os doces de Isabela Honda são também gostosos.

Entremet de chocolate e avelã, da Joya. Foto: Juliana Primon/Divulgação

O coco e manga (R$ 33) é um dos que mais atrai olhares na vitrine. Uma esfera branca e brilhante, com flores comestíveis “estampadas” aqui e ali, guarda uma mousse sedosa e aerada de coco, que envolve um purê de manga, gengibre e limão.

O chá preto e laranja (R$ 33), outra boa pedida, combina mousse de chá earl grey, recheio de laranja, gel de laranja e crocante de amêndoas.

Calma, tem opção com chocolate (mousse de chocolate, praliné de avelã, massa de chocolate, crocante de avelã e chocolate meio amargo; R$ 33) e tem opção com “muito” pistache também (mousse, recheio, pasta e crocante, tudo de pistache; R$ 33).

Serviço

Joya Boulangerie

Onde: R. Fradique Coutinho, 1.406, Vila Madalena

Funcionamento: 8h/15h (fecha 2ª)

Reservas: (11) 91038-9816