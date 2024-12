Foi dada a largada para a reta final do ano, mas nem tudo precisa ter cara de Natal ainda. Estamos em tempo de fingir que o tempo não passa e que tudo está sob controle, curtindo a gastronomia de São Paulo até o último fio. Nessa semana, o domingo está especialmente recheado de eventos gastronômicos.

Antes dos recessos e férias, dá para aproveitar o domingo no Charco na Rua - que contará com receitas de grandes chefs em plena calçada -, a parceria inédita do Caledonia com a Trilha, um festival gastronômico na Cinemateca Brasileira ou ainda colar no aniversário do Picco - com direito a participações especiais dos mais renomados bares da cidade. Ah, e se vinhos e frutos do mar te interessam, também vale passar no Sede 261 no sábado.

8 anos do Picco

Mata Atlântica, drinque do SubAstor que será servido no evento. Foto: SubAstor/Divulgação

Os oito anos do Picco serão celebrados em grande estilo no próximo domingo (8), com um line-up exclusivo de drinques e pizzas assinados por personalidades de renome da cena gastronômica de SP. Além do cardápio usual da casa bares como o Tan Tan, SubAstor, Exímia, Bar dos Arcos, Santana e Boca de Ouro foram convidados para incluir alguns de seus drinques clássicos na carta exclusiva, selando a união das casas e homenageando a inspiração de cada uma no desenvolvimento do Picco.

Para comer, Metzi, Kuromoon e Terê invadem o forno do bar-pizzaria para preparar pizzas com sabores exclusivos para a data. Veja a seguir algumas das contribuições exclusivas para o evento:

Tan Tan: participa com o dirty dance, drinque que leva tequila, vodka e azeitona (R$ 42);

participa com o dirty dance, drinque que leva tequila, vodka e azeitona (R$ 42); SubAstor: contribui com o drinque mata atlântica (foto), com bourbon, aguardente de pera, cordial de cambuci e bitter de laranja (R$ 42);

contribui com o drinque mata atlântica (foto), com bourbon, aguardente de pera, cordial de cambuci e bitter de laranja (R$ 42); Exímia: leva ao balcão o ameríndio, coquetel com rum, bourbon, cachaça em pau-brasil, amburana, limão, gengibre e mix de bitters (R$ 42);

leva ao balcão o ameríndio, coquetel com rum, bourbon, cachaça em pau-brasil, amburana, limão, gengibre e mix de bitters (R$ 42); Boca de Ouro: traz o seu coquetel public enemy, com gin, coentro, cordial de vinho chardonnay e club soda (R$ 42);

traz o seu coquetel public enemy, com gin, coentro, cordial de vinho chardonnay e club soda (R$ 42); Kuromoon: contribui com uma pizza exclusiva que leva molho de tomate, queijo caccio cavalo, barriga de porco com gochujang, shissô e yume (R$ 80).

Serviço:

Endereço: Rua Lisboa, 294, Pinheiros;

Data: 08/12/2024;

Horário: 18h;

Reservas e informações: (11) 3081-0066;

Instagram: @o.picco.

Charco na Rua

A terceira edição do Charco na Rua acontece no próximo domingo (8). Foto: Julia Rodrigues/Divulgação

Aqui vai mais um motivo para o seu domingão não ser passado só em casa: o Charco, restaurante focado em carnes e pratos feitos no fogo, realiza a terceira edição do “Charco na Rua”, uma churrascada das boas em plena calçada da Rua Peixoto Gomide que começa a partir do meio-dia, com a presença de convidados ilustres.

Tássia Magalhães, do Nelita, Fred Caffarena, do Make Hommus. Not War, Eduardo Ortiz, do Metzi, e Dagoberto Torres, da Barú Marisqueria, vão participar do evento, preparando pratos na brasa junto à equipe do Charco. O cardápio é variado e tem uma variedade interessante de frutos do mar, como as vieiras com pupunha e mel de saiqui mirim, fatteh de lagosta, ostras e lula na brasa, e o anfitrião Tuca Mezzano vai preparar um asado de tira de porco preto, com cuscuz campeiro e glace de limão cravo. A sobremesa fica por conta de picolés artesanais em dois sabores: coco com caramelo e cajá com cachaça. Os pratos tem preços de R$ 20 a R$ 54.

Para beber, há estações de chope, vinhos Guaspari em taça ou garrafa e coquetéis de Alice Guedes, do Guarita Bar.

Serviço:

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1492, Jardim Paulista;

Data: 08/12/2024;

Horário: das 12h às 17h;

Instagram: @charcorestaurante.

Parceria do Caledonia e Trilha Cervejaria rende novas bebidas e receitas

Veja quais são as receitas exclusivas de dezembro no Caledonia. Foto: Mauricio Porto/Divulgação

A cervejaria Trilha invade o bar Caledonia, muito conhecido por seu enfoque em uísques. A parceria inédita abre novas possibilidades no mundo etílico, com o lançamento da Caledonia a Sorachi no Michi (R$19 – 300ml), nova cerveja exclusiva estilo rice lager, produzida a partir da receita do mestre-cervejeiro da TRILHA, Beto Tempel, com o lúpulo japonês Sorachi Ace, que tem um sabor cítrico e diferente do usual.

Para celebrar a parceria, o Caledonia vai promover algumas novidades temporárias para o seu cardápio pelas próximas semanas: além de descontos nas doses de uísque japonês, também conta com o drinque sorachi kami (R$43), que leva o mesmo lúpulo utilizado na cerveja combinado com yuzu e limão siciliano.

Para comer, há três pratos exclusivos: tadakatsu sando (R$42), sanduíche de frango empanado, conserva picante de acelga, picles de abacaxi e maionese; musashi (R$47), que é uma porção de esferas de arroz japonês, camarão, furikake, mix de pimentas asiáticas, servidas com maionese de wasabi; e o retorno temporário da clássica barriga de porco do Caledonia, glaceada em molho de bourbon e shoyu, que sai por R$77.

Serviço:

Endereço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros;

Data: de 05/12 a 21/12;

Horários do bar: terça a sábado, das 18h à 0h;

Horários da loja: terça a sábado, das 15h30 à 0h;

Instagram: @caledoniabar.

Feira Sabor Nacional na Cinemateca Brasileira

A Cinemateca abre as portas para mais uma edição da Feira Sabor Nacional. Foto: Sérgio Castro/Estadão

No próximo fim de semana, a Cinemateca Brasileira recebe mais uma edição da Feira Sabor Nacional, que conta com uma feira de pequenos produtores do mundo da gastronomia e presença de conhecidos estabelecimentos de SP, que vão servir suas receitas clássicas. Entre os destaques, os pestiscos do Capim-Santo, as famosas coxinhas do FrangÓ e os baos da Bao Hut marcam presença no evento.

Queijos artesanais, produtos de charcutaria, doces, massas e molhos são alguns dos itens disponíveis ao público na feira, acompanhados por uma programação de oficinas voltadas para o público infantil e uma pequena mostra de filmes com entrada gratuita (os ingressos para as sessões devem ser retirados na bilheteria da Cinemateca).

Serviço:

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino.

Data: 07/12/2024, das 10h às 19h e 08/12/2024, das 10h às 18h;

Ingressos: disponíveis aqui - R$12,00 (inteira) e R$6,00 (meia entrada) para estudantes, maiores de 60 anos ou para quem levar 1kg de alimentos não-perecíveis (destinados à ONG @anjosdacidade). Crianças até 10 anos têm entrada franca;

Instagram: @cinemateca.brasileira.

Churrasco do mar e vinhos no Sede 261

Casa comandada pelas sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos. Foto: Lua Sampaio

O bar de vinhos Sede 261 recebe, neste sábado, o Le Bulô para preparar uma tarde especial, que combinará os rótulos sugeridos pelas anfitriãs com um churrasco de frutos do mar feito pelo chef Ricardo Lapeyre. A conserva de lula com feijão manteiguinha (R$ 35) abre os trabalhos, depois é a vez da pescada amarela na brasa com salada morna de tomates (R$ 40) e o espetinho de camarão vermelho com farofa cítrica e molho béarnaise (R$ 35).

Serviço:

Endereço: Rua Benjamim Egas, 261 - Pinheiros;

Data: 07/12/2024;

Horário: das 15h às 22h;

Instagram: @sede261.