A primeira semana de outubro vem recheada de opções para quem quer comer e beber bem, saindo da rotina. Diferentes regiões e perfis podem aproveitar os eventos que acontecem nos próximos dias, com uma festança de respeito no De Segunda, novos drinques no Boca de Ouro, feira do saquê, collab de Rodrigo Oliveira com o Oripi e um jantar especial no Lido.

Aniversário De Segunda (só que no sábado)

O Aniversário do De Segunda acontece neste sábado. Foto: De Segunda/Divulgação

Segundou logo no sábado? Calma, o calendário não está te pregando uma peça. Estamos falando do aniversário do restaurante De Segunda que vem para animar o seu fim de semana. A comemoração de 3 anos terá participações especiais de chefs e personalidades da gastronomia que são amigos da casa - e cada um vai preparar um prato especial para compor o cardápio do dia.

A partir do meio-dia, você também poderá curtir um samba ao vivo enquanto aprecia o menu especial da festa que celebra a história e as conquistas da casa. Indicado no guia Michelin 2024, o restaurante de culinária brasileira contemporânea é tocado pelo casal Júlia Tricate e Gabriel Coelho (ambos ex-Noma, Pipo e Oro).

PUBLICIDADE

O cardápio da festa estará recheado: serão servidos pratos como rolinhos primavera de unagui, tartar de camarão, costelinha e oniguiri na brasa, sanduíche de kafta e donuts folhados. Essas e outras receitas serão produzidas por Catarina Ferraz (Cais), Léo Abreu (Ferro, Por Dios), Thiago Maeda (Krotza, Koya88), Mohamad Hindi, Vitor Cipó (Ardo, Na Churrasca), Dário Costa (Madê, Paru), Marianna Mota e Henrique Yukio (Kio Bakehouse).

Onde:

R. Prof. Tamandaré Toledo, 160 - Itaim Bibi. Das 12h às 22h. Instagram: @desegunda.restaurante.

Drinques diferentões na nova carta do Boca de Ouro

Cortiço, novo drinque do Boca de Ouro Foto: Danilo Rodrigues/Divulgação

PUBLICIDADE

O Macunaíma, clássico da coquetelaria brasileira que nasceu no balcão do Boca de Ouro, acaba de ganhar novos companheiros na carta de drinques do bar. A renovação do menu é a primeira da casa, e foi pensada para atingir novos e variados públicos, sem perder de vista a essência e a história da casa.

Os quatro novos coquetéis foram idealizados para ser uma resposta criativa a diferentes demandas dos clientes. Para quem quer explorar novos sabores com combinações inusitadas, tem o Public Enemy #1 (R$ 36), que leva gim infusionado com coentro, e o Milestones (R$ 38), releitura do Espresso Martini com cerveja preta, licor de café e uísque; o Cortiço (R$ 36), com toques de castanha de caju e limão, e o Canto de Ossanha (R$ 36), que combina cachaça, absinto e vermute, completam a nova carta, assinada por Ale Prates.

Onde:

Rua Cônego Eugênio Leite, 1121 - Pinheiros. Terça e quarta: das 18h às 24h | Quinta à Sábado: das 18h às 2h | Domingo e segunda: fechado. Instagram: @barbocadeouro.

Rodrigo Oliveira ‘invade’ o cardápio do Oripi

PUBLICIDADE

Rodrigo Oliveira se junta a Joaquim Lopes na cozinha do Oripi. Foto: Oripi/DIvulgação

O Oripi, boteco que chegou no começo deste ano para renovar os ares da coquetelaria e gastronomia do Ipiranga, recebe o renomado chef do Mocotó Rodrigo Oliveira para uma collab especial, que vai de 2 a 31 de outubro.

Durante este mês, os clientes do Oripi poderão degustar o baião de dois cremoso do Mocotó, com carne de sol e pipoca de queijo coalho finalizado com manteiga de garrafa. A receita é uma das especialidades do chef e é uma versão contemporânea e diferente dessa receita clássica da nossa culinária, saindo por R$ 68 no menu da casa.

Onde:

Rua Cipriano Barata, 2640 - Ipiranga. Quarta e quinta das 17h à 0h, sexta-feira e Sábado das 12h às 0h e domingo das 12h às 19h (de quarta a sábado cozinha encerra às 23h e domingo às 18h). Instagram: @oripiboteco.

PUBLICIDADE

Feira do Saquê

A Sake Fair acontece entre os dias 4 e 5 de outubro. Foto: Natalia Cesar/Divulgação

O dia do saquê (01/10) já passou, mas sempre é possível arrumar uma desculpa para comemorar. A segunda edição da Sake Fair, que acontece entre os dias 4 e 5 de outubro, conta com encontros com produtores nacionais e internacionais que vão apresentar diferentes estilos de saquê, degustações da bebida e alguns produtos até então inéditos no Brasil.

Além das bebidas, quem comparecer também poderá experimentar pratos da culinária japonesa em barracas montadas por restaurantes como Otoshi, Sozai Deli e Ichigo Itiê. O evento será realizado no hotel Nikkey Palace, no coração do bairro da Liberdade, e a compra do ingresso (R$ 40) inclui uma taça de degustação e acesso às palestras da Sake Fair, que iniciam a partir das 16h.

Onde:

PUBLICIDADE

Nikkey Palace Hotel, na R. Galvão Bueno, 425, Liberdade. Data:4 e 5 de outubro, das 16h às 20h. Ingresso: R$ 40, aqui para o dia 4 e aqui para o dia 5. Instagram: @jss_shochu.

Comida ítalo-brasileira fora do óbvio no Lido

A Cena do Roberto tem duas novas edições nos dias 9 e 10 de outubro. Foto: Laís Acsa/Divulgação

O chef genovês Roberto Rebaudengo, do restaurante Lido - Amici di Amici, está organizando um jantar especial para as próximas quarta e quinta-feira. O menu, batizado de A Cena do Roberto, tem como ideia central a incorporação de ingredientes brasileiros em pratos clássicos da culinária italiana.

Os jantares serão servidos no mesão do restaurante e contam com opções de entrada para compartilhar, com a brandacujun de pirarucu. Normalmente feita com merluza seca e purê de batatas, nessa versão, leva o peixe típico dos nossos rios, mandioquinha e pasta de azeitonas pretas, juntamente com a caponata de jiló, que substitui a tradicional berinjela e é servida em foccacia de couve.

PUBLICIDADE

Entre os principais, serão servidos o nhoque de farinha de pinhão com pesto de manjericão e caju e o stuffou de cupim alla ligure. Para a sobremesa, dá para escolher entre um tiramisù de frutas amarelas, com calda de carambola, maracujá, manga e cachaça, ou torta de estilo caprese com castanha-do-Pará. O menu completo sai por R$ 150, e por mais R$ 100, você pode desfrutar da harmonização de vinhos, limoncello na sobremesa e um drinque autoral de boas-vindas.

Onde:

Rua Fradique Coutinho, 282, Pinheiros. Datas: Quarta e quinta-feira, 9 e 10/10, a partir das 19h30 Valor: R$150 pelo menu completo e mais R$100 com a harmonização de bebidas. As reservas devem ser feitas pelo Whatsapp do restaurante: 11 99023-9890. Instagram: @lido_amici_di_amici.