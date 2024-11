Novembro está aqui é a melhor forma de começar o mês com o pé direito é planejando o que comer em São Paulo nesta primeira semana. Com um festival de hambúrguer que acontece em cinco estados do Brasil, o aniversário da Veridiana Pizzaria com um cardápio especial e a 3ª edição do SP Food Film Fest, fica até difícil escolher onde ir. Além disso, o Restaurante Metzi festeja o Dia dos Mortos (02/11) com pratos típicos mexicanos e o aniversário de 5 anos do restaurante Murakami, que começa a ser comemorado desde já.

Confira a lista de destaques para a semana do dia primeiro ao dia 7 de novembro e planeje seus passeios gastronômicos em grande estilo.

19º Burger Fest começa com criações inéditas por cinco estados brasileiros

Canapé surf’n turf, do Koburger Foto: Mario Rodrigues/Divulgação

A 19ª edição do Burger Fest começa no dia primeiro de novembro e vai até o último dia do mês com participantes de cinco estados do Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Restaurantes, bares e hamburguerias criaram um hambúrguer e um acompanhamento inédito que serão servidos apenas durante o período do evento.

Com mais de 100 estabelecimentos, os participantes paulistanos incluem Holy Burger, Xepa, Forneria San Paolo, Osnir Burger, Koburger, entre outros. Além do menu exclusivo, essa edição também conta com uma novidade: o ranking Burger Fest dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil, os quais serão eleitos pela curadoria do festival e pelo voto popular pelo site oficial.

Entre os itens criados, estão o zouidin chique (R$ 75), do Holy Burger, com hambúrguer 180 g, queijo taleggio, bacon, ovo frito e maionese trufada no pão brioche; o burger de pato (R$ 65), do Xepa, que leva hambúrguer de peito de pato com queijo prato e molho sweet pepper chilli; além do canapé surf’n turf (R$ 45), do Koburger, com almôndegas de carne de Wagyu, servidas com camarões empanados e maionese de pimenta gochujang em formato de canapé.

Onde

Restaurantes participantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Campo Grande (MT) e Curitiba (PR)

01 a 30 de novembro de 2024

@burgerfestoficial

Veridiana Pizzaria comemora 24 anos com cardápio especial

Novos pratos da Veridiana Pizzaria para o mês de novembro Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Novembro marca o mês de aniversário da Veridiana Pizzaria. Para celebrar, novos itens farão parte do cardápio de 1º a 30 de novembro. Uma entradinha inédita é a bruschetta de funghi e canastra, com um mix de cogumelos sobre camada de queijo Serra da Canastra derretido e salsinha (R$ 44, com 6 unidades). Já na área das pizzas, a novidade é a amatriciana, com o tradicional molho italiano preparado com tomates frescos, guanciale e cebola, finalizada com queijo pecorino romano que é ralado sobre o disco após ser tirado do forno (R$ 129, a grande e R$ 84, a pequena). Para concluir, a tradicional pastiera di grano artesanal é a opção de sobremesa, recheada com creme de ricota, leve toque de frutas cristalizadas e raspas de limão (R$ 32).

Você pode garantir esses pratos todos os dias do mês, mas no dia 11, às 20hs, acontecerá uma celebração oficial de aniversário com a apresentação da orquestra Music 4Events Brasil, na unidade Higienópolis.

Onde

Veridiana Higienópolis – Rua Dona Veridiana, 661 | Veridiana Perdizes - Rua Turiassu, 98 | Veridiana Jardins - Rua José Maria Lisboa, 493

De 1º a 30 de novembro, das 18h às 00h (quinta a domingo) e 18h às 01h (sextas e sábados)

@veridianapizzaria

5 anos do Murakami, restaurante japonês com uma estrela Michelin

Prato do menu Murakami 5 anos Foto: Estudio Mío/Divulgação

Outro restaurante que também está fazendo aniversário é o Murakami. Além da conquista de uma estrela Michelin, em 2024, o restaurante japonês também comemora cinco anos. Apesar de a data certinha do nascimento do Murakami ser 18 de novembro, jantares especiais serão servidos durante a primeira quinzena do mês.

Nos dias 6, 7, 12 e 13 de novembro, o chef Tsuyoshi Murakami traz um menu em dez etapas que celebram o Japão com ingredientes exclusivos trazidos de diferentes regiões japonesas - Kyoto, Shizuoka, Hokkaido, Kochi, Kagoshima, Kyushu, Wakayama e Nagano.

Serão dois horários de jantar em cada dia, às 19h e às 21h30, e as reservas podem ser feitas pelos telefones de contato (11) 3064-8868 ou (11) 97103-1186 (WhatsApp). A experiência sai a R$1.330 por pessoa, com harmonização, água e serviço inclusos.

Onde

Alameda Lorena, 1186 - Jardins

6, 7, 12 e 13 de novembro, às 19h e às 21h30

@restaurantemurakami

3° SP Food Film Fest une cinema e gastronomia em evento gratuito

João Miguel volta como o chef-prisioneiro Raimundo Nonato em 'Estômago 2 - O Poderoso Chef'. Foto: Paris Filmes/Divulgação

Até dia 10 de novembro a 3ª edição do SP Food Film Fest combina cinema e gastronomia em sessões de filmes no Reserva Cultural e no Centro Cultural São Paulo (CCSP). A entrada é gratuita e após as exibições, os espectadores podem participar de degustações, ciclos de debates e de aulas show com algumas chefs icônicas do Brasil, como Tainá Marajoara, de Belém do Pará, a chef Tereza Paim, da Bahia, e Alê Luvisotto e Elisa Mafra, de São Paulo.

Grand Maison Paris e Esperando Dali são duas obras de ficção inéditas na América Latina e contam a história de talentosos chefs, um que está em busca da sua terceira estrela Michelin e outro que chega à Vila de Cadaqués, residência do internacionalmente conhecido Salvador Dalí, na década de 1970, respectivamente. O longa brasileiro Estômago 2 - o poderoso chef também será exibido, além do filme A Viúva Clicquot - A Mulher que Formou um Império e do dinamarques “Druk - Mais uma rodada”, etc.

Para as degustações, os chefs convidados foram André Henrique Graziano, Beto Jr., Cintia Sanches, Daniela Guariba, Francisco Sant’Ana, Gui Cardadeiro, João Salinas, Leila D’Barsoles, Lilian Souza, Luis Guadanicci, Marcella Bolzan, Simone Gomes e Telma Shiraishi (do Aizomê).

Onde

Reserva Cultural - Avenida Paulista, 900 - Bela Vista | Centro Cultural São Paulo (CCSP) - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Até 10 de novembro

@spfoodfilmfest

Restaurante Metzi festeja a Festa de Día de los Muertos com pratos típicos

Mole negro e branco do Metzi Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

O Dia dos Mortos é uma festa super importante no México que celebra os antepassados e a vida. No dia 2 de novembro, o Restaurante Metzi faz uma festa em homenagem à data com muita música e pratos da culinária mexicana.

Os chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino incluirão no menu do dia três pratos festivos: o mole negro e branco (R$ 70), a sopa de flor de abobrinha (R$ 40) e o nicoatole (doce típico à base de gelatina e frutas) de jabuticaba (R$38) -, que poderão ser pedidos à la carte. Além disso, dois drinques exclusivos também entram em cena: o atole, que leva cachaça, amburana, milho, especiarias e coco, e o chamoy, com tequila, triple sec, chamoy, limão e abacaxi. Ambos saem a R$ 40.

Onde

Rua João Moura, 861 - Pinheiros

2 de novembro, a partir das 19h

@metzirestaurant