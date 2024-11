A Agenda Paladar da semana não está para brincadeira e reúne em apenas sete dias passeios gastronômicos deliciosos que incluem uma barca de ostras e vieiras, um evento de azeite e chefs renomados da América Latina. Além disso, o Congresso Mesa Tendências 2024 também acontece esta semana, reunindo chefs e especialistas em um só lugar. Descubra os detalhes sobre cada um dos passeios abaixo e planeje o que fazer em SP na próxima semana.

Barca de ostras no Notorious Fish

Barca de ostras do Notorious Fish Foto: Notorious Fish/Divulgação

De sexta (15) a domingo (17), o restaurante Notorious Fish serve uma barca de ostras para celebrar o estilo “do mar ao bar” da casa. Servido em uma barca na varanda, o menu inclui ostras e mexilhões em porções de dois, seis e doze, acompanhadas de ponzu, limão e molho mignonette. Seus valores partem de R$ 24.

Além disso, a dupla de vieiras servida na concha com azeite trufado, raspas de limão e tobiko black sai a R$ 60, o tartar de lagosta com avocado e gengibre custa R$ 90 e a focaccia de ovas de ouriço, wasabi e brotos sai a R$ 50.

Onde

Rua Padre Carvalho, 123 - Pinheiros

15 a 17 de novembro, a partir das 12h

@notoriousfishbr

1º Feira do Azeite e Gastronomia de SP

Azeite Foto: FELIPE RAU

De 15 a 17 de novembro, a 1º edição da Feira do Azeite e Gastronomia acontece em São Paulo. Aberto ao público, o evento gratuito apresenta marcas de azeite nacional premiadas, promovendo degustações, oficinas e estandes de antepastos.

A programação do final de semana começa na sexta-feira (15) com a entrega de prêmios a 52 produtores brasileiros que conquistaram vitórias em competições que ocorreram na Itália, Israel e Argentina este ano.

No sábado e no domingo, por sua vez, uma feira no centro do Santo Mercado começa a operar a partir das 11 horas com a disposição de azeites Irarema, Estância das Oliveiras, o defumado Alquimia, Sitío das Pedras, Azeite Colhida, Casa Mourad etc. Além de antepastos, pratos, vinhos e oficinas.

Para reservar as oficinas, basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 94449-1645 ou via e-mail azeiteexperience@gmail.com. O evento é pet friendly e conta com estacionamento no local.

Onde

Santo Mercado - R. Min. Roberto Cardoso Alves, 359 - Alto da Boa Vista

15/11 das 17h às 21h/; 16/11 das 11h às 19h; 17/11 das 11h às 17h

@santomercadosp

Jantar a seis mãos no Kotori com o 5º melhor restaurante da América Latina

Restaurante Kotori, de São Paulo, ficou entre os 100 melhores da América Latina. Foto: Tati Frison Foto: Tati Frison

Três estrelas da gastronomia mundial se reúnem no Kotori no próximo dia 20 de novembro para um jantar a seis mãos que mescla sabores e técnicas culinárias do Japão, México e Brasil em um menu exclusivo.

Os chefs mexicanos David Castro Hussong e Maribel Aldaco, do Fauna, eleito o 5º melhor restaurante da América Latina pelo prêmio 50 Best Restaurants regional, se juntam a Thiago Bañares, o chef do Kotori, o 64° melhor restaurante, segundo o mesmo ranking, e agraciado pelo selo Bib Gourmand, da Michelin.

Em oito tempos, o jantar é iniciado com ceviche de chiles toreados e a cenoura com chile chilhuacle e tutano do Fauna e os suculentos tartar yukhoe de wagyu com emulsão de ostra e ikura, e tartelete de terrine de foie gras, nori e goiabada, assinadas por Bañares. Depois, o pescado com mollejas é uma combinação de terra e mar, antecedendo a costilla corta, chintextle e feijões mexicanos. Para encerrar a refeição, um sorvete de gergelim preto com cremeux de chocolate e dacquoise de macadâmia e uma torta de kabocha com calda de shoyu e creme de yuzu compõem a sobremesa.

Ao todo, a experiência sai a R$ 850 e pode ser harmonizada com vinhos e saquês por mais R$ 350. As reservas podem ser feitas no site oficial.

Onde

R. Cônego Eugênio Leite, 639 - Pinheiros

20/11, 19 horas

@kotori.sp

Onildo Rocha recebe a chef colombiana Catalina Vélez no Notiê

Onildo Rocha, do Notiê Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

O Centro de São Paulo recebe a chef colombiana Catalina Vélez em uma noite focada no resgate ao passado e, ao mesmo tempo, à construção de um novo futuro da gastronomia. Mas o que isso significa exatamente? Bom, no dia 21 de novembro a chef é a convidada de Onildo Rocha para fazer um menu em sete tempos no Notiê.

Com a valorização de ingredientes, tradições, técnicas e culturas ancestrais ligadas à gastronomia, pratos como godó de banana, caju com tucupi e ovas, e cordeiro com feijão vivo, inhame e café são servidos por Rocha.

Já a fundadora do restaurante Domingo, em Cali (Colômbia), prepara a telha de pamonha com creme de coalhada defumada, cristais de mel e “desamargado” (doce de frutas tradicional do Valle de Cauca), o peixe curado com ervas de “azotea”, servido com emulsão de araza e guatila, respectivamente, espécies de goiaba e cidra autóctones da região amazônica colombiana, e um “atollado” de pato, com cracker de arroz e “hogao” (molho a base de tomate e cebola muito comum em seu país).

O menu completo sai a R$ 750 e as reservas podem ser feitas pelo site oficial.

Onde

Rua Formosa, 157 - Centro Histórico

21/11, 19h30

@espacopriceless

Grandes nomes da gastronomia se reúnem no Congresso Mesa Tendências 2024

Petit gâteau do chef Érick Jacquin Foto: Divulgação

De 21 a 23 de novembro o Mesa SP organiza o Mesa Tendências 2024, que reúne chefs renomados como Erick Jacquin (Les Presidèns), Rodrigo Oliveira (Mocotó), Alessandra Montagne (Nosso e Tempero, ambos em Paris), Manu Buffara (Restaurante Manu), Caio Yokota (Aiô), Ivan Ralston e Katherina Cordás (TUJU), Telma Shiraishi (Aizomê) e mais personalidades gastronômicas, como Rosa Moraes.

O evento é no Memorial da América Latina e conta com palestras de grandes nomes inspiradas por um mesmo tema macro: “cozinha com propósito: o que você está servindo para o mundo”. Os ingressos partem de R$ 460 no valor original para um único dia. Para comprar o pacote dos três dias, o valor original é de R$ 1.380, podendo haver eventuais promoções no site oficial.

Onde

Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda (Memorial da América Latina)

21 a 23 de novembro, a partir das 9h30

@mesasp