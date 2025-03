Agenda Paladar: Dia das Mulheres, feiras gastronômicas e vinhos para aproveitar a semana

Mesmo com resquícios de glitter grudados na pele e nas roupas, estamos felizes em saber que você sobreviveu aos dias de agito e ainda está em posse do seu celular para ler esta matéria. Depois dos dias de folia e eventuais exageros, nossa sugestão é curar a ressaca física e moral - moderadamente - com bebidas e comidas deliciosas em São Paulo.

A semana está marcada pelo Dia Internacional da Mulher, com eventos especiais e chefs convidadas no Metzi e no De Segunda. As sommelières do Sede 261, Daniela Bravin e Cassia Campos, vão participar de um jantar harmonizado com vinhos e culinária taiwanesa no Aiô, e os vinhos também participam outra vez da agenda, com destaque para os rótulos alemães na feira da Weinkeller.

Para fechar, tem a feira gastronômica Sabor Artesanal que reúne restaurantes, bares, confeitarias e produtores dos mais variados ramos gastronômicos em um evento com entrada franca e aberta para o público no espaço do Unibes Cultural.

Dia Internacional da Mulher no Metzi

Luana Sabino reúne chefs para eventos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o restaurante Metzi, de culinária mexicana com ingredientes e toques brasileiros, eleito como 27° melhor da América Latina pelo 50 Best em 2024, está montando uma programação especial para a data, que coloca em foco algumas das mais importantes e influentes mulheres da gastronomia paulistana.

Os eventos se iniciam às 12h do dia 10 com uma roda de conversas em parceria com a universidade Anhembi Morumbi, mediada por Rosa Moraes. O encontro, que contará com a participação das chefs Luana Sabino, do Metzi, Cafira Foz, do Fitó, Mara Salles, do Tordesilhas, Manuelle Ferraz, d’A Baianeira, Bia Limoni, do Shihoma, Rhaiza Zanetti, do TUJU, e a bartender Bianca Lima traz discussões sobre o cenário gastronômico a partir do olhar de grandes personalidades do meio. Para assistir ao debate, gratuito, que acontece no campus da Anhembi da Vila Olímpia, você deve se inscrever via Sympla .

De noite, um jantar de menu degustação acontece no Metzi, preparado especialmente pela mesma equipe de chefs dos debates e com participação opcional de harmonização de vinhos selecionados pela equipe Sede 261, que cuida da carta regular do mexicano.

Serviço: Rua João Moura, 861 - Pinheiros. Data: 10/03, a partir das 19h. O jantar sai por R$ 420 (bebidas e serviço a parte), com reservas que devem ser feitas via WhatsApp no número +55 11 976044920.

2ª edição do ‘De Segunda Delas’

Júlia Tricate, chef do De Segunda Foto: De Segunda Restaurante/Divulgação

Seguindo com a programação relacionada ao Dia das Mulheres, mais um grupo de chefs e profissionais brilhantes da gastronomia paulistana estará reunido para um recheado menu degustação, que vai substituir o cardápio à la carte regular da casa.

Aqui vale citar todas as etapas, cada uma feita por uma chef. A sequência do menu começa com um crudo de peixe da chef Catarina Ferraz (Cais), feito com coalhada seca e tomates, seguido pela couve-flor com queijo boursin de Giovanna Grossi (Animus), o caldinho de camarão de Fafá e Miri de Castro (Tabuleiro do Acarajé e a pissaladière de anchovas, cebola e tomate da chef Carol Albuquerque (Fresta).

As etapas de principais do menu contam com o ancho suíno da chef anfitriã Júlia Tricate, que acompanha guacamole e feijão verde, além da tortilla de cuscuz com costela desfiada de Carolina Oliveira (Cuscuz da Irina) e uma receita especial com porco, lula e milho da ilustre Janaína Torres (Bar da Dona Onça).

Para finalizar, o evento traz o mil-folhas de queijo com frutas da Bia Salles (Garni Lab) e uma torta de figos e mel da confeiteira Mariana Mota.

O evento está disponível para o público somente mediante reserva antecipada, e o menu sai por R$ 350.

Serviço: R. Prof. Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi. Data: 10 de março, às 19h. As reservas devem ser feitas pelo telefone 113078-2900 ou via email no endereço contato@desegundarestaurante.com.br. Instagram: @desegunda.restaurante .

Aiô convida Sede261 para jantar harmonizado

Aiô convida Sede261 Foto: Erik Kuroo/Divulgação

Aqui uma opção para se programar: no dia 18/03, terça-feira, o restaurante taiwanês Aiô se junta com Daniela Bravin e Cassia Campos, do bar de vinhos Sede 261, para um jantar harmonizado com receitas clássicas da casa e vinhos selecionados para não apenas harmonizar como potencializar os sabores dessas receitas.

O menu tem sete etapas e pratos como a salada de tomates com feijão moyashi, bolo de nabo com uni e mexilhões, Xian Bing de sopa de porco, que leva a adição de vieira para a versão servida no evento, e peixe no vapor com molho aromático, massa de batata doce, cogumelo e pimenta seca. O jantar se encerra com uma sobremesa especial, feita com arroz glutinoso, doce de batata doce, praliné de noz pecan, espuma de doce de leite, chá verde torrado e laranja.

Serviço: R. Áurea, 307, Vila Mariana. As reservas devem ser feitas pelo Get In . Menu degustação: R$ 395 (+ 13% de serviço); Harmonização - R$ 250 (+ 13% de serviço). Data: 18 de março, 19h. Instagram: @aiorestaurante .

Feira de vinhos alemães

A semana do Riesling é uma boa oportunidade para dar o primeiro passo no mundo do Riesling Foto: Pandora Experiências de Vinhos/Divulgação

Promovida pela Weinkeller, a primeira importadora especializada exclusivamente em vinhos alemães no Brasil, promove um evento que tem como foco os rótulos de Riesling, tradicional uva branca da enocultura alemã com aroma marcante, são destaques na feira, com opções de rótulos para conhecer e que você não acharia facilmente para experimentar.

No dia 12 de abril, o evento acontece no Eno Cultura, e o público pode aprender sobre os vinhos alemães com especialistas, entendendo as produções e possíveis harmonizações, além de conhecer novos vinhos e adquirir garrafas do produto. A participação na feira custa R$190, com 100 reais convertidos em crédito para a compra de produtos no local.

Entre os dias 10 a 16 de março de 2025, a importadora também apresenta alguns dos novos rótulos mais recentes de Riesling do seu portfólio com opções para experimentar em taça no restaurante NOMO, Sede 261, Conceição Discos & Comes, Ping Yang e outros.

Serviço: Feira do Riesling na EnoCultura: Alameda Lorena, 150 - Jardim Paulista. Data: 18h às 21h. As reservas devem ser feitas pelo site . Instagram: @weinkeller_vinhos .

Feira Gosto SA no Sumaré

Gelato Stracchino da Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

Entre os dias 15 e 16 de março, o espaço do Unibes Cultural recebe a 1ª edição da Feira Gosto SA - Sabor Artesanal, um evento dedicado à culinária e gastronomia artesanal, com a participação de produtores locais, chefs e estandes de degustação, compra de produtos gastronômicos artesanais e de restaurantes renomados. Idealizada por Maurício Schuartz, nome por trás da Feirinha Gastronômica e do Butantan Food Park, a feira espera receber 3 mil visitantes por dia.

Entre os participantes, os chocolates de Luisa Abram, queijos Fazenda Atalaia, receitas da LosDos Taqueria e sorvetes da Albero Gelato marcam presença nos dois dias do, além de queijos, pães, embutidos, doces e outros produtos estarão disponíveis para a aquisição do público, que tem entrada franca na feira.

Serviço: Unibes Cultural, Rua Oscar Freire, 2500. Data: 15 de março, das 11h às 20h, e 16 de março, das 11h às 18h. Instagram: @feira.gosto.sa.